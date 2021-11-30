Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Санкт-Петербурге

Петербург переживает самый настоящий супер-снегопад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снегопад, накрывший Санкт-Петербург вечером 29 ноября, изрядно потрепал нервы горожанам и коммунальщикам. Сегодня город выглядит как один большой сугроб, а у петербуржцев есть только один вопрос: когда он закончится? Метеоролог Юрий Куткевич уверяет - терпеть осталось немного.

- Самый интенсивный снегопад у нас уже прошел – он был ночью и утром, - уточнил ученый. - В течение сегодняшнего дня и ночи осадки продолжатся, но интенсивный снег сменится на слабый. А уже завтра утром, 1 декабря, все прекратится – по крайней мере на какое-то время.

Снегопад накрыл Петербург в ночь на 30 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За первую в этом году настоящую метель, по словам Юрия Куткевича, ответственен циклон Бенедикт – Петербургу не повезло (ну или наоборот, повезло – тут уж кто как считает) оказаться в северной, холодной его части. А вот Центральную Россию, включая Москву, Бенедикт накрыл волной тепла – поэтому пока город на Неве заметает снегом, столица переживает мини-апокалипсис с ливнями и штормовым ветром.

Местами метеорологи обещают больше 20 сантиметров снежного покрова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- По состоянию на утро 30 ноября в Петербурге выпало около 16 сантиметров снега, - констатировал Куткевич. – До завтрашнего утра, я думаю, нарастет еще около пяти. Для ноября это многовато, но аномалией я бы происходящее все равно не назвал – не забываем, что до конца ноября остался буквально один день, а в декабре снежный покров высотой более шестнадцати сантиметров у нас уже бывал.

Вслед за снегопадом, прогнозирует Юрий Куткевич, в Петербург придет похолодание – местами ночью температура упадет до -15 градусов. Продлятся морозы ориентировочно до 10 декабря, а после – с большой долей вероятности сменятся резким потеплением до 0 градусов. Впрочем, все еще может измениться – пока что это только предварительный прогноз.