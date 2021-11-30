Погода на декабрь 2021 года в Санкт-Петербурге: Сильные снегопады, но тепло

Декабрь в Петербурге будет теплым, но снежным Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осень 2021 года в Санкт-Петербурге выдалась вполне теплой, менее дождливой, чем обычно, при этом осадков выпало больше нормы. Впереди зима, которая принесет в город много снега и морозных дней. Глава отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева рассказала о том, какой будет погода на декабрь 2021 года в Санкт-Петербурге.

- Месячный прогноз погоды не подразумевает возможность сказать, какая точно температура будет, например, в новогоднюю ночь. В нем мы можем только в общих чертах нарисовать предстоящий характер погодных условий, который будет преобладающим. А зависит этот характер от состояния так называемых центров действия атмосферы, - пояснила Наталья Павловна.

В норме для Петербурга в декабре средняя температура воздуха 4,6 градусов мороза. При этом в течение месяца происходит понижение от минус 3,2 градусов в начале месяца до минус 5,8 градусов в конце. Среднемноголетняя дневная температура составляет 2,3 градуса мороза. Также обычно в декабре около 20 дней есть осадки, в норме они составляют 51 мм. Количество пасмурных дней увеличивается до 26, а солнце светит всего около 10 часов в месяце.

Что касается декабря 2021 года, то большую часть месяца погода будет формироваться под влиянием циклонов. Это значит, что в Петербурге будет снежно и ветрено.

Антициклонические воздействия наиболее вероятны во второй пятидневке месяца, в этот период ожидается улучшение погодных условий и уменьшение осадков, сопровождающееся, однако, усилением морозов.

Температура воздуха в первой декаде декабря будет ниже климатической нормы, а вот во второй и третьей - наоборот выше. В среднем ожидается температура на 1-3 градуса выше нормы. Осадков тоже будет больше климатических показателей.