В Петербурге обсудили, каким должен быть чиновник будущего. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Мир меняется — меняются и страны. Технологии проникают во все сферы жизни и государственное управление — не исключение. Как за гигабайтами данных и трендами на цифровизацию не потерять и услышать реального россиянина? Что нужно для процветания страны? И к каким вызовам должен быть готов управленец будущего? На эти и другие вопросы 25 ноября ответили спикеры Международной научно-практической конференции «Государственное управление: актуальные проблемы и современные тренды». Мероприятие прошло в стенах Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Организовала конференцию кафедра менеджмента и государственного и муниципального управления. Поприветствовал студентов и ученых лично ректор СПбУТУиЭ Олег Смешко. Участники уделили внимание и трендам устойчивого развития. Концепции ООН, согласно которой земляне должны сплотиться, чтобы сохранить планету для будущих поколений. Профессор Маргарита Замятина представила доклад на тему «Трансформация экономической и финансовой системы в контексте устойчивого развития региона».

На мероприятии присутствовали и представители власти: например, заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Администрации Санкт-Петербурга Иван Есипов, главы Комитетов Законодательного собрания Санкт Петербурга Всеволод Беликов и Олег Капитанов и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок. Участвовали в конференции и иностранцы. Сербию представлял заместитель директора Института политических исследований Стивен Рапаич. Он рассказал о роли органов ГМУ в привлечении инвестиций в Сербию. А директор Центра политических исследований Республики Казахстан Меруерт Махмутова рассказала о проблемах и перспективах становления местного самоуправления в Казахстане.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

По итогам работы участники конференции отметили высокий уровень проведения мероприятия и поблагодарили организаторов за приглашение.

Полную информацию о конференции можно найти здесь https://www.spbume.ru/