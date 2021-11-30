Лаборатория «ПромТехДизайн» открылась в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Вчера в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна состоялось открытие второй площадки университетской «Точки кипения». Новое пространство представляет собой технологичную лабораторию цифрового и генеративного дизайна, двери которой будут открыты как студентов СПбГУПТД, так и для петербуржцев, готовых знакомится с промышленными цифровыми технологиями. В честь открытия была организована выставка дополненной и смешанной реальности «Экспансия реальности». Авторами экспонатов выступили как студенты первой в России магистратуры FashionTech на базе СПбГУПТД, так и городские медиахудожники.

Новое пространство стало еще одной площадкой созданного вузом кластера «СмартДизайн», расположившегося на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта. Развитие кластера является одним из стратегических проектов по развитию СПбГУПТД в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Торжественно открыли Лабораторию «ПромТехДизайн» вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, председатель Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов и директор университетского проектного офиса Научно-технологической инициативы Максим Ермачков. Куратор выставки медиахудожница Анастасия Скабёлкина познакомила гостей с 15 произведениями современного искусства: кинетическими и световыми скульптурами, цифровыми объектами и продуктами творчества искусственного интеллекта.

Владимир Княгинин заметил, что новая лаборатория – это произведение современного дизайна и той среды, в которой должны учиться петербургские студенты. Так же он сделал акцент на том, что вместе с программным обеспечением, современным промышленным оборудованием и компьютерами приходят и партнеры – ведущие технологические компании. «Мы рассчитываем, что Петербург станет центром цифровой современной индустрии, - отметил он. – Оборудование и рабочие места, которыебудут здесь размещены для студентов, прежде всего посвящены цифровому моделированию. С одной стороны – это конструирование реальных продуктов, с другой стороны – это работа в виртуальном пространстве, в виртуальных магазинах, в виртуальной среде экспонирования. Мы сегодня видели произведения искусства, но у них и невероятно практичная сторона. Это те технологии, которые станут основой многих вещей: начиная от производства одежды, заканчивая упаковкой и прочим. «Точка кипения» Университета промышленных технологий и дизайна с этим справилась, тем более, что это новая эстетика и пространство открыто для города».

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов рассказал о том, что ждет впереди новую лабораторию: «Это вторая часть «Точки кипения», первая была открыта нами 20 ноября прошлого года. У этой площадки несколько иная задача, более технологическая. Здесь предполагается не только выставочное пространство, но и будет размещено оборудование. Ведь проводить какие-либо эксперименты на абсолютно новом современном оборудовании само по себе не частая возможность. Рад и за наших студентов, и за жителей города Санкт-Петербург. Точки кипения открываются по всей стране, сейчас их 118, наша была под номером 104, она - единственная в стране по направлениюцифрового промышленного дизайна. Это направление, на которое мы ориентированы полностью. Эта уверенность была озвучена год назад и генеральным директором «Платформы Национальной технологической инициативы» и специальным представителем Президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым о том, что, когда говорится о цифровом промышленных дизайне, ассоциация будет с нашей «Точкой кипения».

Также в ходе церемонии открытия было анонсировано открытие в 2022 году на своей площадке «Музея современного дизайна» в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. Прошедшая выставка «Экспансия реальности», реализуемая при поддержке Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, явилась запускающим подпроектом в рамках этой инициативы.