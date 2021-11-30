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Дом. Семья30 ноября 2021 15:55

Не боится даже пушечного выстрела: Петропавловская крепость взяла на работу кошку из Эрмитажа

Шестилетняя служительница по кличке Серафима вступила на новую должность
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Новая смотрительница Петропавловской крепости дает себя гладить по настроению.

Новая смотрительница Петропавловской крепости дает себя гладить по настроению.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петропавловская крепость вновь при хозяине, а точнее при хозяйке. Да еще и при какой. В соборе поселилась своенравная кошка Серафима. Уже в свой первый рабочий день пушистая навела там свои порядки.

Ветеринары посоветовали мурке скинуть пару килограммов.

Ветеринары посоветовали мурке скинуть пару килограммов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РАДИ НОВОЙ РАБОТЫ СМЕНИЛА ИМЯ

В сентябре в Петропавловской крепости умерла ее старейшая служительница – кошка Капитолина. Капа была настоящей звездой и в течение 20 лет работа охранником музея: ловила мышей, а также фотографировалась с посетителями. Каждый день она провожала последнего гостя крепости и только потом уходила спать. Но она скончалась от старости. Капитолину похоронили на Заячьем острове и задумались о новой кошке.

- Предполагалось, что новая котохранительница, как и Капа, будет жить в Петропавловском соборе. Мы сразу решили, что возьмем взрослую кошку, которая уже приучена к лотку, будет культурно вести себя в императорской усыпальнице. Кошки для собора не противопоказаны, наша Капитолина даже мышей ловила, - рассказывает Марина Логунова, главный научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга. - Когда мы поехали выбирать кошку в Эрмитаж, Серафима при виде наших сотрудников мяукнула и так дала понять, что она желает быть новой хозяйкой.

Серафима жила в Эрмитаже и мечтала быть единственной звездой музея.

Серафима жила в Эрмитаже и мечтала быть единственной звездой музея.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

История Серафимы напоминает сказку. Шесть лет она жила в подвалах Эрмитажа, ловила мышей со всеми остальными котами музея, делила с ними территорию. Но мечтала о большем – хотела быть единственной и неповторимой. И вот мечта наконец-то сбылась. В своей прошлой эрмитажной жизни Серафиму звали Мартой. Но новые работодатели решили дать ей более величественное имя. Мол, Мартами называют буренок на пастбище, а здесь - музей. Серафима не была против, 30 ноября кошечку официально представили публике.

- Мы счастливы передать кошку Серафиму, которая сейчас была на обследовании и проверке своих манер, волновалась ужасно. Вручаем вам сертификат эрмитажного кота, в котором написано, что кошка Серафима готова к ловле мышей и другим обязанностям и с прекрасным добрым характером переходит на службу из государственного музея Эрмитажа в музей истории Санкт-Петербурга в Петропавловскую крепость, - сообщила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен на церемонии передачи кошки.

Серафима дама упитанная. Прежде чем приступить к своим основным полномочиям, ее осмотрел ветеринар. Врач заключил, что котохранительнице не помешало бы скинуть пару килограммов и посоветовали посадить ее на диету.

В первый день работы кошка почувствовала себя хозяйкой.

В первый день работы кошка почувствовала себя хозяйкой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову о еде, кормить Серафиму посетителям строго-настрого запрещено, подчеркивают сотрудники. Она полностью обеспечена премиальным кормом, оплачивает его спонсор и обещает делать это еще очень долго.

Людей она любит, а от внимания журналистов быстро устает. В первый день работы Серафима отказалась давать интервью. Сказав свое твердое «Мяу», она ускакала от камер. Но сотрудники музея уверены, что кошка скоро адаптируется и будет купаться в ласках посетителей. Кстати, пушистая сотрудница уже подружилась с добродушными охранниками, которые ее кормят, гладят и в прямом смысле носят на руках.

- Ее удобства спрятаны от посетителей, в отдельной комнатке стоит миска с едой и водой. Место для сна Серафима выбирает сама. Вообще она не пугливая, так что ей даже ежедневный пушечный выстрел не будет страшен, - с гордостью поведал охранник о новой подопечной.

В прошлой эрмитажной жизни Серафиму звали Мартой.

В прошлой эрмитажной жизни Серафиму звали Мартой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ МУЗЕИ НАМ ЗАВИДУЮТ

О петербургских котах, которые служат в музеях и библиотеках, ходит молва по всей стране и даже дальше. Усатые и полосатые сотрудники порой становятся главной достопримечательностью. Как, например, представить Пышечную на Большой Конюшенной без кота Рыжика и кошки Пыши, или Эрмитаж без его хранителей. Другие культурные учреждения решили последовать примеру Северной столицы. Так недавно в музей Россия моя история в Твери получили из Петербурга кота по кличке Куар. В волонтерской организации «Республика кошек» говорят, что они ведут переговоры и с другими организациями.

Живой уголокКАРТИНА ДНЯ