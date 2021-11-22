Полиция задержала известного тренера по плаванию Александра Ильина в аэропорту Пулково за отказ надеть маску

В Пулково полиция скрутила тренера Александра Ильина за отказ надеть маску. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция задержала заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина в аэропорту Пулково. Об этом эмоционально рассказала в своем Instagram-аккаунте пловчиха Виталина Симонова.

Команда возвращалась домой с чемпионата России по плаванию, накануне подопечная Ильина завоевала серебро на дистанции 200 метров брасом, уступив только Юлии Ефимовой. В хорошем настроении пара ждала вылета, но тренера заметили сотрудники транспортной полиции, сделавшие ему замечание из-за отсутствия маски. Однако 62-летний мужчина, судя по всему, отказался соблюдать требования стражей порядка.

Пара долгое время работает вместе, Симонова успела стать заслуженным мастером спорта России, завоевывая медали на чемпионатах Европы и мира. Фото: СОЦСЕТИ

- В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался надевать маску. Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели заломать. Прошу максимально распространить! – гневно пишет Симонова.

На видеозаписи, снятой пловчихой, видно, что тренера повалили на пол и надели на него наручники, чему он был явно не рад. Пловчиха реагировала на задержания обсценной лексикой в сторону полиции. Не исключено, что за мат к девушке тоже примут меры.

«КП-Петербург» обратилась в транспортную полицию за комментарием по факту инцидента. На момент публикации ответа не последовало.