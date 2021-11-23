«Украденные украшения – подарок»: Родители арестованного помощника Курпатова показали интимную переписку сына с известным врачом

Курпатов познакомился с Алексеем в самолете, а потом предложил работать в своей компании.

Уже полтора месяца помощник знаменитого психолога доктора Курпатова находится в СИЗО. 25-летний Алексей Иевский из Петербурга обвиняется в мошенничестве. По заявлению, Андрея Курпатова, молодой человек втерся в доверие и обокрал его: вынес из дома часы стоимостью 1 миллион 260 тысяч рублей, серьги за 2 миллиона 600 тысяч рублей, без его согласия оформил на себя «Порш Кайен» за 9 миллионов рублей, земельный участок и коммунальную комнату в центре Петербурга.

Только у самого Иевского версия другая. Мошенником он себя не считает и утверждает, что все перечисленное - это подарки от доктора, с которым у них до поры до времени были хорошие отношения. Родители Алексея в разговоре с «КП-Петербург» впервые представили свою версию скандального дела.

ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ - «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

«Андрей Курпатов - президент Высшей школы методологии. Он единственный ученый в России, создавший прикладные техники обучения мышлению. Этому и посвящены его многочисленные лекции в России и за рубежом», - так доктор Курпатов представлен в своих официальных соцсетях. Карьеру мужчина строит уже больше 20 лет и хорошо в этом преуспел, стал одним из самых известных психологов страны.

До того, как встретить Курпатова, Алексей работал бортпроводником.

В это же время молодой Алексей Иевский, закончив университет гражданской авиации в Петербурге, стал рядовым бортпроводником. Только уже через несколько лет обычный стюард неожиданно становится создателем и генеральным директором компании «Онлайн-продакшн», которая занимается созданием онлайн-продуктов Курпатова.

- Они познакомились в самолете. Не знаю, как, но чуть позже Леша узнал о вакансии помощника Курпатова. Возможно, он пригласил его сам, а, возможно, Алексей просто увидел объявление, - признался «КП-Петербург» отец Алексея Константин Иевский. - Эта фирма создавалась моим сыном, раньше она просто не существовала, поэтому и была оформлена на него.

Пользовались они одной картой.

Так начались деловые отношения Курпатова и Иевского. Судя по их личной переписке, которую Константин предоставил «КП-Петербург» (часть сообщений родители сами замазали, - примеч.Ред.), первое время они действительно общались исключительно по работе. К Курпатову Алексей обращался уважительно - по имени и отчеству.

- Дальше Курпатов сам меняет тему и рассказывает Алексею про свой любимый фильм - «Служебный роман», - вздыхает мужчина. - Потом, в один из своих приездов в Петербург, приглашает отметить возвращение в город. Леша соглашается. И вот на следующий день они начинают общаться, как родные.

В игривой переписке начальника и подчиненного вдруг появляются обращения «малыш» и «зайчик», а заодно дорогие подарки и общая банковская карта.

Купить дорогое авто, получается, была идея самого Курпатова.

Судя по переписке, Андрей Курпатов сам делал дорогие подарки Алексею.

«Я ТЕБЯ ПО СУДАМ ЗАТАСКАЮ»

Одной из первых крупных совместных покупок стала как раз та машина, в краже которой сейчас подозревается Иевский. Только, исходя из переписки Алексея с менеджером салона, Курпатов знал, что парень оформляет ее на себя.

- Когда Леша только собирался покупать эту машину, он сразу предупредил менеджера, что Иевский попросил оформить ее на него, - утверждает Константин. - Забирать «Порш» они тоже приехали вместе. С ними тогда был и водитель Курпатова, который тоже это подтвердил. Всего Алексей ездил на этой машине чуть больше года, вряд ли за это время можно было не заметить так называемой кражи.

В переписке Алексея с Андреем Курпатовым отразилась и покупка тех самых часов за 1 миллион 260 тысяч рублей.

- Ты не против, если я возьму эти часы? - спрашивал Алексей друга, отправляя фотографию дорогого украшения.

- Да, конечно, - ответил ему Курпатов и тут же скинул данные своей дисконтной карты магазина.

Серьги, по версии Алексея, также были дорогим презентом от Курпатова. Их Иевский получил на день рождения.

- Они долго их вместе выбирали, остановились на красивых с бриллиантами, - вспоминает близкая подруга Алексея Ирина (имя изменено, - прим. ред.). - На праздновании дня рождения было больше сорока человек, и все видели его в тех серьгах. Да и позже он их неоднократно надевал.

Такое взаимопонимание и поддержка продлилась между мужчинами больше года. А потом произошел конфликт, причиной которого, по словам Константина Иевского, стала измена Курпатова. Как позже узнали родители, в тот момент Алексей и Андрей уже жили вместе в квартире врача. Там-то Алексей и застал начальника с другим, после чего решил оборвать отношения.

- После этого в переписке они начали ссориться, выяснять отношения, - рассказывает Константин Иевский. - Первое время пытались все заработанное и купленное поделить поровну, но потом Курпатов заявил, что Алексей зарабатывал меньше, значит, должен меньше и получить, а все разговоры сводил к тому, что не даст ему уйти, что нуждается в любви Алексея. При этом Леша очень много работал, он постоянно задерживался в офисе до самой ночи.

Поделить совместно заработанное мужчины так и не смогли. Тогда, по словам Константина Иевского, Курпатов понял, что Алексей не будет с ним общаться так, как раньше, сказал, что затаскает помощника по судам, и вскоре подал заявление в полицию.

- В сентябре мне позвонил мужчина, представился адвокатом Леши и сказал, что его задержали, - вспоминает Константин Иевский. - Когда я первый раз после ареста увиделся с сыном, он мне сразу сказал никому не верить, сказал, что ничего плохого не совершал.

С каждым днем страсти накалялись...

«КУРПАТОВ ОБЕЩАЛ ЗАБРАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ»

По словам родителей, на момент задержания они ничего не знали о близких отношениях сына с Курпатовым.

- Первое время я верил почти всему, что мне говорил Курпатов, у меня просто не было доказательств обратного, - говорит Константин. - Потом нам нужно было продлить аренду квартиры, где последнее время жил Леша. Мы поехали туда, чтобы прибраться после обыска. Все было перевернуто, но в кровати, под подушкой, лежал третий телефон Алексея. Первые два полиция изъяла. Это был для нас подарок свыше.

В какой-то момент партнеры начали делить совместно нажитое...

В одном из писем родителям Алексей указал пароль от этого телефона, тогда родные смогли получить доступ к переписке Иевского и Курпатова за все полтора года общения.

- Для нас это было шоком, но другой возможности доказать невиновность сына нет. Мы сказали Курпатову, что у нас есть эта информация, он начал делать встречные предложения, - уверяет Константин. - Мы договорились, что отдадим переписку, а Курпатов заберет заявление. Переписку мы отдали, но Леша до сих пор в СИЗО.

Сейчас Алексея Иевского обвиняют в мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы, и, по словам Константина, поступают угрозы о возбуждении новых уголовных дел.

Редакция «КП-Петербург» не утверждает, что позиция стороны защиты Алексея Иевского в этом конфликте является единственно верной. Мы, в свою очередь, готовы опубликовать версию случившегося самого доктора Курпатова, но, к сожалению, пока получить от него комментарии не удалось.