Бесплатного катка в ЦПКиО имени Кирова больше не будет

Появление платного катка объяснили теплой зимой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бесплатного катка в ЦПКиО больше не будет. Традиция катания вокруг елки, которая насчитывает не один десяток лет, не прерывается, но будет доступна лишь тем, кто готов раскошелиться. Причина ввода платы за каток – теплая зима, которая не дает залить естественный лед. Так, по крайне мере, объясняют решение в дирекции парка.

- На смену традиционному естественному катку в парке действительно придет искусственный. В силу погодных условий натуральный каток радовал гостей всего несколько дней за весь зимний период, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе ЦПКиО.

Малый искусственный каток, который был платным изначально и пользовался популярностью, не мог вместить всех желающих. Поэтому в руководстве парка решили оборудовать искусственный лед на центральной площади вокруг елки. Цены пока не объявлены, но их обещают сделать «низкими».

- Ценовая политика катка будет ниже крупных городских катков, также будут введены бесплатные сеансы, - отмечают в дирекции.

Точная дата открытия большого катка пока неизвестна, ориентировочно это произойдет в середине декабря.

Известно, что оборудование и формы для заливки льда обойдутся ЦПКиО в 39 миллионов рублей, еще 20 миллионов будут стоить заливочные машины, 16 миллионов потратят на украшения. В целом затраты составят около 80 миллионов рублей. По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, это будет «новая ледовая арена с современной инфраструктурой и праздничной программой». Рядом с катком запланировано открытие рождественской ярмарки.

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