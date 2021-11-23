Невский проспект коронуют, а стрелка Васильевского получит часы: Петербург украсят к Новому году за полмиллиарда

350-летие со дня рождения императора Петра I, которое в нашей стране будет отмечаться в 2022 году, ляжет в основу концепции художественного оформления города. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в полную силу готовятся к празднованию Нового года и Рождества. В Смольном показали, как будет выглядеть город в декабре и январе. Ранее власти выпустили бренд бук, в котором указали, какому стилю должны соответствовать улицы Северной столицы. В основу художественного оформления легло 350-летие со дня рождения императора Петра I, которое в нашей стране отмечаться в 2022 году.

На новогоднее оформление Петербурга потратят 480 миллиардов рублей. Первые улицы засияют уже 1 декабря, а закончить монтаж украшений должны к 20 декабря.

Главной точкой притяжения будет, как всегда, Дворцовая площадь. Ее украсит живая 25-метровая ель в ретро-стиле. Вокруг главной красавицы установят еще девять хвойных деревьев. Фонари также украсят яркими гирляндами.

Дворцовую площадь украсит живая ель. Фото: gov.spb.ru

Тут же на Дворцовой появится необычная фотозона, которая перенесет жителей города в прошлое. Это будет большой настольный светильник с почтовым ящиком, откуда можно будет отправить открытку.

Если позволит эпидситуация, то на площади поставят еще и ледовый дворец.

Председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол отметил, что праздничное оформление города в этом году включает в себя более 190 адресов во всех районах Петербурга. Около 3,8 тысяч элементов оформления появится на улицах Северной столицы. На фасадах зданий и мостах через Неву установят панно и светодинамические композиции.

- Новогодние ели будут установлены во всех районах Петербурга, всего - 67 деревьев, - уточнил чиновник.

Невский проспект получит короны и царские скипетры. Фото: gov.spb.ru

К 1 декабря праздничный облик приобретут центральные магистрали города: Невский проспект от площади Восстания до площади Александра Невского, Московский и Приморские проспекты, Пулковское шоссе и Ушаковская развязка. 10 декабря освещение получат все остальные елки и объекты, кроме Невского проспекта от Площади Восстания до Дворцовой площади. 20 декабря зажгутся и они.

Невский проспект в этому году коронуют и украсят царскими атрибутами. Над магистралью будут красоваться головные украшения российского императора Петра Первого. На фонарных столбах - крылья ангелов.

На акваториях реки Мойки и Канала Крюкова появятся елки. Фото: gov.spb.ru

Впервые гирляндами засияет и Крюков канал, от моста Декабристов до Торгового моста. Праздничное освещение получит и набережная реки Мойки. На льду смонтируют светящиеся елки. Оформление Большой Конюшенной улицы дополнят световыми декоративными арками, будут добавлены еще четыре такие арки.

По новому оформят и Стрелку Васильевского острова. Там появятся гигантские песочные часы и гирлянды на фонарях, деревьях и фасаде здания Биржи.

Так будет выглядеть Стрелка Васильевского острова. Фото: gov.spb.ru

Наравне с центром города в праздничную атмосферу погрузятся спальные районы Петербурга: Светлановский проспект и Выборгская набережная в Выборгском районе, Тихорецкий проспект в Калининском районе, проспект Ленина в Кронштадтском районе. Впервые установят елку у станции метро «Улица Дыбенко».

- Нужно сделать так, чтобы был праздник. Надо, чтобы самые отдаленные районы, районы массовой жилой застройки, были украшены. У нас сегодня обстановка непростая, если человек не может выехать в центр города, надо чтобы праздник был у него во дворе, в его жилом комплексе, - отметил губернатор Александр Беглов.

У метро "Улица Дыбенко" впервые появится елка. Фото: gov.spb.ru

Судьба фейерверка в этому году пока под вопросом. Власти Петербурга говорят: салют будет, если в городе стабилизируется эпидобстановка.