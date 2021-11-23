«Авто Премиум» и SKODA КРОХА побывали в музее из LEGO POLEKON. Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA «Авто Премиум».

Четырнадцать сезонов подряд группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» организует в Санкт-Петербурге необычные и познавательные мероприятия для дошкольников, младших школьников и их родителей. На этот раз, в рамках проекта ŠKODA КРОХА, выходные дни 20 и 21 ноября ребята провели в уникальном музее из LEGO POLEKON.

Целью проекта ŠKODA КРОХА, родившегося в Санкт-Петербурге, стала необходимость научить ребят правильно вести себя на улицах мегаполиса и помочь выучить основные знаки дорожного движения. Осенью, с началом работы школ, садов, студий и кружков, вопрос безопасности детей особенно актуален. И уроки ПДД в формате игры со сказочными героями можно назвать своеобразным Simply Clever решением.

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA «Авто Премиум».

Партнером «Авто Премиума» на проекте ŠKODA КРОХА стала социальная платформа «Мамаход».

Оригинальная программа ŠKODA КРОХА от «Авто Премиума» и обширная коллекция музея LEGO – одного из самых любимых детских конструкторов, гарантировали успех. Задолго до старта мероприятия сетка записи была переполнена, ребята ждали выходных, а родители были рады с пользой провести время.

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA «Авто Премиум».

В музее из LEGO POLEKON гостей ждали сказочные инструкторы под руководством Бабы Яги, и самая большая экспозиция из LEGO в России. Экспозиция музея составлена из более чем миллиона кубиков и элементов LEGO. Здесь есть дворцы и замки, и даже Город Будущего. Из деталей LEGO сконструированы порядка 120 машин, военная техника и летательные аппараты.

Во дворцах и замках живут 3000 персонажей,- орки и скелеты, супергерои, волшебники и ведьмы, рыцари и принцессы. У каждого экспоната есть своя мини-история.

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA «Авто Премиум».

В программе мероприятия для ребят была организована школа ПДД, где ребята учились вести себя в разных дорожных ситуациях, изучали правила и знаки дорожного движения, тестировали мини ŠKODA, получили свои первые водительские удостоверения и просто веселились вместе с любимыми сказочными героями. Из деталей конструктора маленькие гости собрали дорогу с пешеходной и проезжей частями, по которой затем запустили машинки ŠKODA. Родители в это время конструировали транспортное средство своей мечты и тестировали настоящие автомобили ŠKODA KAROQ и ŠKODA KODIAQ.

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA «Авто Премиум».

Для семей участников организовали экскурсию, особая часть которой была посвящена различным видам транспорта, который можно собрать при помощи конструктора LEGO, и открыли мобильное почтовое отделение ŠKODA.Гости смогли отправить красочные открытки и письма в любую точку России. В музее работала фотозона, где можно было сделать фото на память. А в завершение мероприятия ребята оставляли свои пожелания и добрые слова посетителям музея на листочках дерева желаний.

Мероприятие прошло с учетом всех правил и ограничений, с заботой о безопасности и здоровье участников проекта.

Подробнее о проектах «Авто Премиума» и автомобилях ŠKODA можно узнать на сайте:https://skoda-ap.ru/.

Осмотреть и забронировать ŠKODA из наличия можно на виртуальной автомобильной витрине https://spb.skoda-ap.ru/.

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Вот уже 26 лет ŠKODAв Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.