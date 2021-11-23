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Недвижимость23 ноября 2021 14:29

Доступное жилье может исчезнуть в Петербурге к 2024 году

Чтобы позволить себе среднюю однушку, петербургская семья должна откладывать все деньги на протяжении пяти с половиной лет
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Петербург - лидер в стране по уровню недоступности жилья.

Петербург - лидер в стране по уровню недоступности жилья.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург возглавил рейтинг городов России по уровню недоступности жилья. Такие данные приводит фонд «Институт экономики города» в своем свежем исследовании жилищного рынка. «Комсомолка» ознакомилась с выкладками экспертов и готова рассказать, куда летят цены, и что ждет тех, кто решит обзавестись квартирой в Северной столице.

ЦЕНЫ РАСТУТ, ДОХОДЫ ТОРМОЗЯТ

Коэффициент доступности жилья, рассказывает президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, рассчитывается по медианной цене сделок с квартирами (то есть половина сделок была по цене ниже, а половина выше медианной цены). В главной столице она оказалась около 11 миллионов рублей, в Северной – 7,2 миллиона. Потом эту величину поделили на такой же медианный семейный доход – и получилось что, к примеру, в Московской агломерации этот коэффициент равняется 5,4. А вот в Санкт- Петербургской – 5,5.

- Если говорить простыми словами, это означает, что в Москве среднестатистическая семья, если она никак не будет расходовать свои деньги, сумеет накопить на квартиру примерно за 5,4 года, - объясняет Надежда Косарева. – А в Петербурге – за 5,5 лет . То есть, чем выше значение этого показателя, тем жилье менее доступно.

Чтобы накопить на обычную однушку, среднестатистической петербургской семье нужно откладывать все деньги на протяжении 5,5 лет.

Чтобы накопить на обычную однушку, среднестатистической петербургской семье нужно откладывать все деньги на протяжении 5,5 лет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Расхождение между столичными агломерациями, отмечает эксперт, по факту небольшое. К тому же оно постоянно колеблется – рынки недвижимости в Москве и Петербурге очень схожи, оба города относятся к категории самых дорогих. Так, например, в 2019 году жилье в Московской агломерации было менее доступно, чем в Санкт-Петербургской . К слову, для сравнения – согласно свежему исследованию, на третьем месте после столиц идет Казанская агломерация с коэффициентом 4,1.

- Такая ситуация складывается исходя из двух факторов, - объясняет Надежда Косарева. – Во-первых, цены на жилье растут. Это процесс известный, понятный и ожидаемый – дорожают строительные материалы, увеличивается себестоимость работ, а значит, застройщику для того, чтобы не потерять в прибыли, приходится увеличивать цены. Во-вторых, доходы населения не увеличиваются – они не падают, но находятся в некоей стагнации. В Петербурге доходы населения относительно цен на жилье ниже, чем в Москве – поэтому он и стал лидером рейтинга. Отсюда и разрыв, который только увеличивается в последние годы.

ПО БЮДЖЕТУ В ГОД

И увеличивается, заметим, серьезно: так, еще в 2019 году за квартиру площадью примерно 40 квадратов в Петербурге надо было отдать примерно четыре полных годовых семейных бюджета, то в 2020, как мы помним – уже пять с лишним.

- Мы пока не делаем каких-то далеко идущих прогнозов, - констатирует эксперт. – Но мы ведем наблюдения за доступностью жилья в агломерациях начиная с 2018 года и видим, что за все это время доступность жилья во многих агломерациях снижается. Есть вероятность, что эта тенденция сохранится и в 2022 году, если не вырастут доходы населения.

Петербуржцы и новые жители города все чаще обращаются к сверхбюджетному сегменту - районам перспективной застройки...

Петербуржцы и новые жители города все чаще обращаются к сверхбюджетному сегменту - районам перспективной застройки...

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

То, что жилье в Петербурге с каждым годом купить все дороже, подтверждают и сами застройщики.

- За этот год древесина подскочила в цене на 40 %, металл – почти на 50 %, - констатирует генеральный директор Союза застройщиков Северной столицы Алексей Ефимов. – Соответственно, растут и цены, от этого никуда не деться – никто не будет работать в минус.

Тем не менее, отмечает Алексей Ефимов, спрос на недвижимость в Петербурге если и упадет, то незначительно.

- У нас, во-первых, очень мощный приток людей из других регионов, - отмечает эксперт. – Дальний восток к нам чуть ли не бежит, из других областей люди отправляют детей сюда учиться, покупают им квартиры, едут сами. А если будет постоянный спрос – значит, и цены, по крайней мере, в ближайшие несколько лет, будут только расти.

ВИРУСНЫЕ ЗАКОНЫ РЫНКА

И тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Те, кто задается целью купить в Петербурге жилье, уже, что называется, просекли фишку: в последнее время на рынке недвижимости особой популярностью пользуются квартиры даже не просто бюджетного, а ультрабюджетного сегмента. Как правило – небольшие студии и компактные однушки ценой в два-четыре миллиона в отдаленных районах и пригородах. И уже в обозримом будущем может сложиться такая ситуация, что этот самый ультрабюджетный сегмент полностью разберут, а ничего нового не появится.

- В Петербурге уже сейчас почти не осталось мест, где можно строить новое жилье, - объясняет Алексей Ефимов. – Свободны, по сути, только старые недействующие промзоны – и то они по большей части уже раскуплены. А город навстречу застройщикам не идет – та же программа реновации движется очень медленно, а условия выкупа освободившейся земли такие, что многие с этой процедурой просто не связываются. Поэтому мы не исключаем, что года примерно с 2024 в Петербурге на рынке жилья останется только средний и высокий ценовые сегменты.

...и микростудиям в переделанных коммуналках.

...и микростудиям в переделанных коммуналках.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Одним словом, рынок жилья в Петербурге – да и по всей России – развивается плюс-минус по тем же законам, что и эпидемия коронавируса. Волну повышенного спроса и последовавший за ней скачок цен мы уже пережили, теперь время выхода на плато.

- В целом, российский рынок недвижимости с момента образования в 1991 году живет циклами, - отмечает Валерий Виноградов, Вице-Президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Российской Гильдии Риэлторов. – Поэтому можно прогнозировать, что за периодом стагнации последует падение спроса. Но вот сколько сама стагнация продлится, и приведет ли она к снижению цен, пока сказать, увы, невозможно. Что можно сказать точно? Таким периодам всегда предшествует «вымывание» ликвидных объектов. Ну и доступность ипотеки определенно будет снижаться. Поэтому, если вы думаете о том, стоит ли покупать квартиру или лучше подождать, - не ждите. В ближайшие годы ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону.

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