Парки и сады Петербурга засеют лугами

Луговые газоны появятся в 255 парках, садах, скверах Петербурга уже весной 2022 года. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Наполнить Петербург разнотравьем решили в комитете по благоустройству. Ближайшей весной луговые газоны появятся в 255 парках, садах, скверах, на аллеях и бульварах. А еще в 24 местах - альтернативные. Обещают мавританские, гобеленовые, медоносные и клеверные. Сейчас разрабатывают специальную онлайн-карту. Известно, что среди локаций парки Екатерингоф, Удельный, Муринский, Никольский сад, сквер в переулке Джамбула.

Луговые и альтернативные газоны планируют скашивать в индивидуальном режиме, в зависимости от вида трав. Идеи отказаться от этого совсем - нет. По мнению сотрудников комитета, скашивание важно для борьбы с борщевиком и другими сорняками.

Видеть Петербург более зеленым и приятно пахнущим хотели бы многие жители. А вот с методами комитета по благоустройству согласны не все. Так, участники движения «Многоцветный Петербург» уверены: скашивать газоны, особенно луговые, не стоит. А борщевик нужно выкорчевывать, иначе он вырастут снова. Важно следить и за качеством земли.

Скашивание важно для борьбы с борщевиком и другими сорняками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я за луговые газоны. Их должно быть как можно больше, - говорит биолог Ольга Федотова, активистка «Многоцветного Петербурга». - Здесь важно отметить, что импортные травяные смеси, так называемые «мавританские газоны», не являются луговыми газонами. Они дороги, нестабильны, нуждаются в ежегодном посеве, уходе и несут опасность инвазии (агрессивного распространения, - прим. ред). Луговые газоны надо просто перестать косить - как это делается обычно. В таком случае все экологические функции будут работать бесплатно.

Мавританский газон представляет собой луг с многолетними полевыми цветами, а его название связано с исторической популярностью этих семян в Испании.

Все виды трав можно будет увидеть в Парке 300-летия Петербурга.

- Планируется создать серию показательных газонов. Такие участки будут сделаны в виде расположенных рядом декоративных лужаек. Экспериментальные площадки продемонстрируют жителям плюсы и минусы традиционных и биоразнообразных газонов и специфику ухода за ними, - рассказали в комитете по благоустройству.