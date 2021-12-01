Навсегда в наших сердцах

Деревня Кобона - одна из ключевых точек Дороги жизни. Фото: Вячеслав ИВАНОВ.

22 ноября исполнилось 80 лет со дня открытия легендарной Дороги жизни. А 25 ноября ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и их потомки из Санкт-Петербурга и Луги - участники Межрегионального общественного патриотического движения «Вечно живые» отправились к памятному знаку «Неизвестному водителю» в деревне Кобоне.

После короткого митинга и возложения цветов член совета движения Ирина Зимнева прочитала написанное накануне поездки стихотворение Героя Социалистического Труда, писательницы Татьяны Захаровой о Дороге жизни.

Деревня Кобона в годы блокады стала одной из ключевых точек - в это место привозили людей из осажденного Ленинграда. Главным эвакопунктом стал храм Святителя Николая Чудотворца, сохранившийся поныне. Именно сюда приводили ленинградцев - отогреться, отдохнуть, поесть. В храме были установлены многоярусные нары, топились печки-буржуйки, варилась похлебка. Это была передышка перед долгой дорогой вглубь страны. Там, где сейчас памятный знак, через открытую дверцу полуторки можно увидеть церковь Святителя Николая.

По дороге домой участники движения заехали в храм, поставили свечи за упокой невинно убиенных ленинградцев и героев-военнослужащих. Также делегаты сделали остановку у музея «Прорыв», где совсем недавно появилась восстановленная полуторка - «трудяга» Дороги жизни.