Архитектор виртуальной реальности Максим Никонов: Через несколько лет VR-контент будет везде

В будущем Максим видит себя профессором родного вуза. Фото из личного архива героя публикации.

32-летний Максим Никонов из Петербурга - архитектор виртуальной реальности. Благодаря ему и его команде зритель может перенестись внутрь интерактивного кино, пролететь над Гонконгом или даже покорить Эльбрус. Быть волшебником, вернее, режиссером мультимедиа Максима научили в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов. Теперь Никонов поделился советами, как достичь успеха.

Не изменяй любимому делу

Знаменитая кафедра режиссуры мультимедиа появилась в СПбГУП первой в России в 1999 году. Именно на берегах Невы разработали и утвердили новую для страны специальность - «режиссура мультимедиапрограмм». Но Максима Никонова, который с детства увлекался компьютерной графикой и анимацией, с кафедрой будущего познакомил случай.

- В 2006 году в университете проходил фестиваль «Взгляд в будущее». Учительница предложила поучаствовать. Я отправил на конкурс короткометражный мультфильм и взял Гран-при. В награду меня взяли в вуз без экзаменов, - рассказывает Максим. - Когда я впервые приехал в университет и прочувствовал его атмосферу, понял, что точно хочу быть не программистом или следователем (были и такие варианты), а именно режиссером мультимедиа.

Дома к хобби Максима относились неоднозначно. Бабушка считала, что времяпрепровождение внука за компьютером - это несерьезно. Родители тоже были далеки от медиасферы: отец Никонова был простым инженером, мама - сотрудницей столовой. Но когда Максима приняли в престижнейший вуз без экзаменов, мнение родных изменилось.

Трудись,не жалея себя

- Первый курс - самое классное время: новая среда, новые люди, - с улыбкой вспоминает Никонов. - Наш университет славится дисциплиной и большими нагрузками, но мне было легко, ведь дисциплина - фундамент для творчества. К ней быстро привыкаешь, и становится очень интересно творить.

В этом заслуга уникального педагогического состава, в который входят художники-творцы, разработчики-практики, выдающиеся теоретики в области аудиовизуальных искусств.

- Наши мастера Валентин Сошников и Наталья Козлова преподавали режиссуру и были ответственны за вдохновение нас на путь в профессию, - делится Никонов. - Они сразу расставили точки над «i» и дали понять, что мультимедиа - это искусство. Преподаватели - это ярчайшие специалисты с уникальным практическим опытом, их лекции всегда захватывали внимание.

Практиковались студенты в компьютерных классах и с видеокамерами в руках. К слову, сегодня в мультимедиастудиях университета ребята могут воплотить самые сложные интерактивные проекты со спецэффектами, анимацией и трехмерной графикой.

Со второго курса Максим Никонов совмещал учебу с работой и педагогикой. В свободное от лекций время студент преподавал школьникам курсы 3D-графики и анимации, которые сам и организовал. А по вечерам молодой режиссер выполнял заказы по анимации. Спустя год Максим стал заместителем гендиректора по культурным проектам в одном петербургском продюсерском центре.

- Уезжаешь из дома в 7 утра, добираешься до университета с двумя пересадками, до 16-17 часов находишься на парах, а после либо остаешься в вузе позаниматься еще, либо едешь снимать заказной ролик. Дома появляешься в ночи, чтобы сделать домашнее задание, немного поспать и повторить все снова, - описывает Никонов. - В университете не приветствуют, когда студент работает на младших курсах: он должен всецело отдаваться учебе. Я с этим согласен. Но многое зависит от организованности и возможностей. Конечно, качество обучения страдать ни в коем случае не должно, пропускать лекции нельзя.

В 2018 году Никонов создал свою студию, которая теперь хорошо известна и за рубежом. Фото из личного архива героя публикации.

Осмысли практику

Университет Максим окончил с отличием. Поступив в аспирантуру, молодой режиссер заинтересовался технологиями виртуальной реальности. А в 2015 году, когда в мире появился первый VR-шлем, с головой ушел в кино формата 360 градусов: одним из первых в России осознал перспективы этой технологии и назвал ее новым этапом в развитии кинематографии. В те годы Максим выпустил несколько научных статей, в которых описал не только теорию, но и практические приемы работы с камерой. Он же одним из первых применил новации на практике.

Раскрылся Никонов в СПбГУП и как педагог, и как дипломный руководитель. Но в 2018-м он официально зарегистрировал студию, специализирующуюся на фильмах 360-3D и интерактивных VR-приложениях, и от преподавания на постоянной основе пришлось отказаться. За несколько лет команда Максима стала знаменитой не только в России, но и за рубежом.

Сегодня Максим охотно принимает студентов СПбГУП на практику, дает мастер-классы и присутствует на защите дипломных работ.

- В будущем я вижу себя профессором родного университета: мне нравится преподавать - это помогает осмыслить то, что практикуешь каждый день. Помогает и лучше видеть будущее, - признается Никонов. - Планирую дальше развиваться в своей сфере. Сейчас снимаем много рекламы и презентационных роликов - на них большой спрос. Но все чаще встречаются и образовательные, и кинематографические проекты. Виртуальная реальность уже заинтересовала большие киностудии. А значит, скоро в VR перейдут сериалы и полнометражные художественные фильмы.

СПРАВКА

Максим Никонов - выпускник кафедры режиссуры мультимедиа СПбГУП 2011 года. Создатель и генеральный директор студии RosVR (ранее «ЛенVR»), которая реализовала первые в России проекты в формате виртуальной реальности: «Санкт-Петербург VR», «Гонконг VR», «Эльбрус VR», VR-триллер «Вне тела». Среди клиентов Никонова - «Газпром», «Сбербанк», «Ростелеком», Coca-Cola. Автор монографии «Кинематограф нового типа».

ВОПРОС - РЕБРОМ

Когда VR придет в каждый дом?

Максим Никонов, кинорежиссер и продюсер интерактивных проектов:

- VR-технологии приживутся в кинематографии и видеоиграх, это очевидно. Фейсбук уже готовится к созданию параллельного мира, где люди смогут общаться с помощью виртуальной реальности, словно через мессенджеры. Думаю, через несколько лет VR-контент будет столь же распространен и востребован, как сегодня видео. Но России нужно сделать рывок, она начинает отставать: еще недавно мы были на мировом уровне, но теперь, когда дело дошло до внедрения, произошел сбой.

СКАЗАНО!

«Максим - это человек одержимый и удивительно работоспособный. Уверен, он сумеет создать и развить то, что сегодня нам еще кажется фантастикой, - полнометражное интерактивное кино. В студенческие годы он был одним из самых перспективных моих учеников. А когда стал аспирантом, показал себя как один из лучших отечественных теоретиков и практиков нового вида искусства - искусства мультимедиа. Цель у Максима труднейшая, но он уверенно идет к ней».

(Валентин Сошников, профессор СПбГУП, заведующий кафедрой режиссуры мультимедиа.)

СЛОВО НАСТАВНИКАМ

Анна Завьялова, доцент кафедры режиссуры мультимедиа СПбГУП:

- Все пять лет обучения Максим был круглым отличником и старостой группы. Он всегда принимал активное участие в жизни университета. При этом он умудрялся совмещать учебу в вузе, где пропуски просто не допускаются, с работой. Наверное, в этом и есть секрет его успеха - в трудоспособности, ответственности и собранности. Настоящий трудяга!

Татьяна Бердоносова, старший преподаватель кафедры режиссуры мультимедиа СПбГУП:

- Когда студенческая аудитория молчала в ответ на мой вопрос, Максим всегда знал ответ. Я была его дипломным руководителем, и его выпускная квалификационная работа по объему, широте и сложности равняется двум обычным. Прекрасный парень, начитанный, целеустремленный. Интеллектуал. Натура, ищущая знаний. Таким учеником можно только гордиться.