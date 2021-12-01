Строители разгромили подъезд в новом ЖК в Петербурге из-за долгов по зарплате

Обиженные строители разгромили подъезд. Фото: vk.com/spb_today / Татьяна Климова

Разгромленный подъезд, замазанный краской и залитый водой, обнаружили утром 1 декабря жители одного из ЖК в Невском районе Петербурга. Кроме того, в доме не работали лифты, была отключена горячая вода и отопление. О своих бедах люди написали в соцсетях.

- Сегодня утром людей ожидал неприятный «сюрприз». Сначала они почувствовали холод в квартирах. Оказалось, что отопление отключено. Далее: лифт не работал, а стены черной лестницы на 10 этажах оказались облиты каким-то маслом и исписаны карандашом. Все кругом залито водой, даже потолок мокрый. Кругом погром! – сообщают жильцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По их словам, в подъезде были разбиты источники питания лифтов, а также срезаны стояки - с потолка лифта хлестала вода.

Претензии у рабочих возникли к некоему Армену. Фото: vk.com/spb_today / Татьяна Климова

Причина этого погрома стала известно из надписей на стенах. Неизвестные строители требовали выплаты долгов по зарплате от некоего Армена: «За работу, Армен, надо платить. Плати!».

Жители многоэтажки уже обратились к управляющей компании и застройщику. Там изучают ситуацию и ищут как Армена, так и недовольных отсутствием денег рабочих.