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Общество1 декабря 2021 14:06

Отряд снегоубийц: В Петербурге заработал «дворник-шеринг», на смену вышли всего шесть человек

«Комсомолка» поучаствовала в прогремевшем на всю страну эксперименте, а заодно нашла ответ на главный вопрос последних двух дней - «почему с уборкой снега все так плохо?»
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Пока что проект работает в пилотном режиме - договоры с дворниками-волонтерами заключены с декабря по апрель.

Пока что проект работает в пилотном режиме - договоры с дворниками-волонтерами заключены с декабря по апрель.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге заработал первый в стране «Снежный помощник» - он же «дворник-шеринг», как его уже успели окрестить городские СМИ. Теперь почистить снег, да еще и подзаработать при этом может любой желающий. Правда, пока что только в одном «пилотном» районе – Калининском. Корреспондент «Комсомолки» решил присоединиться ко вновь собранному «отряду снегоубийц» - и готов поделиться впечатлениями.

ШЕСТЕРО ПРОТИВ «БЕНЕДИКТА»

Старт проекта «Снежный помощник» прошел как премьера какой-нибудь модной коллекции: под прицелом фотоаппаратов и телекамер. На заснеженном пятачке у ЖКС № 1 Калининского района собралась толпа журналистов. Шестерых дворников (вообще в проект на 1 декабря записалось десять человек, но в первый день работать пришли шестеро) снимали со всех сторон и во всех ракурсах: и издали и крупно, и сбоку, и спереди… что сказать – событие. Сами новоявленные дворники к такому повороту событий явно оказались не готовы.

Из-за циклона "Бенедикт" в городе намело больше двадцати сантиметров снега.

Из-за циклона "Бенедикт" в городе намело больше двадцати сантиметров снега.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мужчина! Мужчина, вы – снежный помощник? – подбрела ко мне, хрустя снежком, девушка с диктофоном.

- Я – нежный помощник, - зачем-то брякнул я и попытался элегантно закусить заиндевелый ус.

Девушку как ветром сдуло. Но тут же подступили с другой стороны:

- Поговорите с нами немножко?

- Не могу, не могу – работаю!

- А вы во время работы!

Ага, «во время работы». Это только со стороны так кажется: машешь себе и машешь, раз-два, собрал-выкинул, ничего сложного. На деле уже после двадцатой лопаты внезапно заныло где-то в подмышках – я раньше и не знал, что там пролегают какие-то особенные мышцы. После пятидесятой стало заедать левое плечо. Пот катился градом – пришлось даже скинуть на ближайшую лавочку пуховик и надеть оранжевую жилетку прямо на свитер.

По задумке, добровольцы должны работать в связке с профессиональными дворниками: пока одни расчищают подходы к парадным, другие занимаются менее важными территориями - детскими площадками, сквериками.

По задумке, добровольцы должны работать в связке с профессиональными дворниками: пока одни расчищают подходы к парадным, другие занимаются менее важными территориями - детскими площадками, сквериками.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А потом неожиданно пришел дзен. Монотонная работа начала приносить какое-то спинномозговое удовольствие: вот есть ты, вот у тебя в руках лопата, вот вокруг снег. Все просто. А там уже и тело начало само собой подстраиваться под непривычный ритм – пришло, например, понимание, что с лопатой лучше всего работать корпусом, на манер какого-нибудь штангиста или боксера. В конце концов я вдруг поймал себя на том, что уже добрых пять минут старательно окапываю одну из ножек-опор детской горки. Потому что… ну, красиво же должно быть.

«ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – НАДО КРУТИТЬСЯ»

Вообще, как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Калининского района, смысл у всего этого такой. Есть три категории территорий. Друг от друга они отличаются степенью важности. Важнее всего проходы к парадным и мусорным площадкам – они расчищаются в первую очередь. На втором месте – очистка поребриков после того, как по дороге пройдет трактор. И, наконец, на третьем – детские и спортивные площадки, скверики и все такое прочее. «Снежные помощники», по идее, должны запараллелить первую и третью категории: пока профессиональные дворники чистят дорожки и поребрики, «волонтеры» машут лопатами среди качелей, каруселей, турников и брусьев.

Пока махали, к слову, разговорились еще с одним волонтером – ну, лопата, она такая, объединяет людей. Молодой парень попросил не называть в статье его имени, но рассказал, что реально пришел подзаработать.

В проект на 1 декабря записалось десять человек. Расчищать снег в первый день пришли шестеро.

В проект на 1 декабря записалось десять человек. Расчищать снег в первый день пришли шестеро.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я из Белоруссии месяц назад приехал, - признался он. – Ну, сам знаешь, какая у нас там ситуация... Сейчас вот устраиваюсь в одно место, жду, пока позвонят. Увидел в подъезде объявление, что волонтеров набирают, решил присоединиться. Хочешь жить – надо крутиться, правильно?

Вообще, мотивация, рассказали нам в администрации района, у каждого «помощника» своя. Среди десяти записавшихся в проект есть, например, пенсионер, в прошлом работавший дворником и решивший, судя по всему, тряхнуть стариной и помочь городу. Есть совсем молодой парнишка-танцор. Есть, наконец, единственная пока что женщина, которая временно осталась без работы и для которой волонтерство – хорошая возможность немного подзаработать, пока не найдется другая работа. Так что какой-никакой, а интерес к эксперименту есть – осталось посмотреть в отдаленной перспективе, чем это закончится.

«ЗОЛОТЫЕ» ЛОПАТЫ и ДВОРНИЦКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ

Боевое крещение - прибрать детскую площадку площадью примерно 17 на 6 метров – наш отряд из трех человек убрал за час. Оказалось, это… медленно.

- Опытный дворник в одиночку справляется с такой задачей минут за тридцать, - оценил наши достижения заместитель генерального директора ЖКС № 1 Михаил Ломасов. – Но с непривычки это нормально. Дальше, думаю, лучше пойдет.

Журналистов на первый день работы "снежных помощников" собралось больше, чем, собственно, самих помощников.

Журналистов на первый день работы "снежных помощников" собралось больше, чем, собственно, самих помощников.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам Ломасова, нам повезло со снегом: выпал он не так давно, еще не успел слежаться. Самый тяжелый снег – слегка подтаявший или напитавшийся влагой после дождя. Причем тяжелый во всех смыслах: если лопата обычного, «свежего» снега весит в среднем пять кило, то лопата снега полежавшего – все десять. Сто лопат – уже тонна. Поди перекидай. К тому же сам «Бенедикт», по словам опытных коммунальщиков, оказался далеко не таким уж и мощным – такие снегопады в Петербурге случаются примерно два раза за каждую зиму. Настоящий коллапс, как нам рассказали, в новейшей истории Северной столицы случался лишь дважды: зимой 2009-2010 и 2010-2011 годов, когда снег сыпал без перерыва почти месяц.

Детскую площадку отряд из трех волонтеров убрал за час. Оказалось, профессиональный дворник в одиночку делает это в два раза быстрее.

Детскую площадку отряд из трех волонтеров убрал за час. Оказалось, профессиональный дворник в одиночку делает это в два раза быстрее.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, вы же не про наши приключения читать пришли? Главный вопрос, который вскрыл циклон «Бенедикт» - «почему с уборкой снега в Петербурге все так плохо?». Люди, вон, вторые сутки подряд жалуются.

- Людям вообще свойственно жаловаться, - философски заметил Михаил Ломасов. – Но тут простая логика. Дворников ровно столько, сколько позволяет иметь их финансовое обеспечение. Чтобы расширить штат – надо поднимать горожанам плату за уборку территорий. Иначе никак. Есть, например, люди из советской еще эпохи, которые очень сильно недовольны тем, что у них во дворе больше нет «личного» дворника. Но чтобы иметь «личного» дворника, им нужно платить коммуналку в разы выше, чем сейчас.

Чего не сделаешь ради эффектного кадра!

Чего не сделаешь ради эффектного кадра!

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Есть и другая проблема – в дворники сейчас просто никто не идет. Основные источники пополнения штата – мигранты и, внезапно, уголовно-исправительная инспекция, которая направляет проштрафившихся горожан на общественно-полезные работы.

- Это еще с девяностых тянется, - с сожалением констатировал Михаил Ломасов. – Тогда, если кто-то вдруг помнит, у нас дворников в городе вообще практически не было. Эту проблему не раз пытались решать – например, в прошлом десятилетии была идея организованно набирать народ в селах и деревнях и снимать им в Петербурге общежитие. Но тоже не срослось.

Махать лопатой по-своему даже приятно. Но с непривычки быстро забиваются спина и руки.

Махать лопатой по-своему даже приятно. Но с непривычки быстро забиваются спина и руки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И ВСЕ ПОВТОРИЛОСЬ

Так и выходит - дворников мало, а территории огромны. Для понимания: одна пятиэтажная хрущовка на шесть парадных – это 0,8 ставки, которые включают в себя не только уборку придомовой территории, но еще и мытье полов и очистку мусоропровода.

Станут ли на этом фоне «снежные помощники» большой силой – вопрос пока открытый. Но коммунальные службы в городе рады любой помощи.

Да, кстати – что там по деньгам? А по деньгам все честно: начисляют чуть больше оговоренного, потом снимают 13 % НДФЛ, и в итоге получается как раз 150 рублей на руки за час работы. Выдают сразу же, через кассу, наличкой. Если постараться – можно неплохо так прибогатеть под Новый год.

Одним словом, из ЖКС я вышел с ноющими руками и чувством выполненного долга. Сдал инвентарь, окинул довольным взглядом собственноручно расчищенную детскую площадку…

И в этот момент пошел снег.

Общество: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ