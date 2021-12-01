Отряд снегоубийц: В Петербурге заработал «дворник-шеринг», на смену вышли всего шесть человек

Пока что проект работает в пилотном режиме - договоры с дворниками-волонтерами заключены с декабря по апрель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге заработал первый в стране «Снежный помощник» - он же «дворник-шеринг», как его уже успели окрестить городские СМИ. Теперь почистить снег, да еще и подзаработать при этом может любой желающий. Правда, пока что только в одном «пилотном» районе – Калининском. Корреспондент «Комсомолки» решил присоединиться ко вновь собранному «отряду снегоубийц» - и готов поделиться впечатлениями.

ШЕСТЕРО ПРОТИВ «БЕНЕДИКТА»

Старт проекта «Снежный помощник» прошел как премьера какой-нибудь модной коллекции: под прицелом фотоаппаратов и телекамер. На заснеженном пятачке у ЖКС № 1 Калининского района собралась толпа журналистов. Шестерых дворников (вообще в проект на 1 декабря записалось десять человек, но в первый день работать пришли шестеро) снимали со всех сторон и во всех ракурсах: и издали и крупно, и сбоку, и спереди… что сказать – событие. Сами новоявленные дворники к такому повороту событий явно оказались не готовы.

Из-за циклона "Бенедикт" в городе намело больше двадцати сантиметров снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мужчина! Мужчина, вы – снежный помощник? – подбрела ко мне, хрустя снежком, девушка с диктофоном.

- Я – нежный помощник, - зачем-то брякнул я и попытался элегантно закусить заиндевелый ус.

Девушку как ветром сдуло. Но тут же подступили с другой стороны:

- Поговорите с нами немножко?

- Не могу, не могу – работаю!

- А вы во время работы!

Ага, «во время работы». Это только со стороны так кажется: машешь себе и машешь, раз-два, собрал-выкинул, ничего сложного. На деле уже после двадцатой лопаты внезапно заныло где-то в подмышках – я раньше и не знал, что там пролегают какие-то особенные мышцы. После пятидесятой стало заедать левое плечо. Пот катился градом – пришлось даже скинуть на ближайшую лавочку пуховик и надеть оранжевую жилетку прямо на свитер.

По задумке, добровольцы должны работать в связке с профессиональными дворниками: пока одни расчищают подходы к парадным, другие занимаются менее важными территориями - детскими площадками, сквериками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А потом неожиданно пришел дзен. Монотонная работа начала приносить какое-то спинномозговое удовольствие: вот есть ты, вот у тебя в руках лопата, вот вокруг снег. Все просто. А там уже и тело начало само собой подстраиваться под непривычный ритм – пришло, например, понимание, что с лопатой лучше всего работать корпусом, на манер какого-нибудь штангиста или боксера. В конце концов я вдруг поймал себя на том, что уже добрых пять минут старательно окапываю одну из ножек-опор детской горки. Потому что… ну, красиво же должно быть.

«ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – НАДО КРУТИТЬСЯ»

Вообще, как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Калининского района, смысл у всего этого такой. Есть три категории территорий. Друг от друга они отличаются степенью важности. Важнее всего проходы к парадным и мусорным площадкам – они расчищаются в первую очередь. На втором месте – очистка поребриков после того, как по дороге пройдет трактор. И, наконец, на третьем – детские и спортивные площадки, скверики и все такое прочее. «Снежные помощники», по идее, должны запараллелить первую и третью категории: пока профессиональные дворники чистят дорожки и поребрики, «волонтеры» машут лопатами среди качелей, каруселей, турников и брусьев.

Пока махали, к слову, разговорились еще с одним волонтером – ну, лопата, она такая, объединяет людей. Молодой парень попросил не называть в статье его имени, но рассказал, что реально пришел подзаработать.

В проект на 1 декабря записалось десять человек. Расчищать снег в первый день пришли шестеро. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я из Белоруссии месяц назад приехал, - признался он. – Ну, сам знаешь, какая у нас там ситуация... Сейчас вот устраиваюсь в одно место, жду, пока позвонят. Увидел в подъезде объявление, что волонтеров набирают, решил присоединиться. Хочешь жить – надо крутиться, правильно?

Вообще, мотивация, рассказали нам в администрации района, у каждого «помощника» своя. Среди десяти записавшихся в проект есть, например, пенсионер, в прошлом работавший дворником и решивший, судя по всему, тряхнуть стариной и помочь городу. Есть совсем молодой парнишка-танцор. Есть, наконец, единственная пока что женщина, которая временно осталась без работы и для которой волонтерство – хорошая возможность немного подзаработать, пока не найдется другая работа. Так что какой-никакой, а интерес к эксперименту есть – осталось посмотреть в отдаленной перспективе, чем это закончится.

«ЗОЛОТЫЕ» ЛОПАТЫ и ДВОРНИЦКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ

Боевое крещение - прибрать детскую площадку площадью примерно 17 на 6 метров – наш отряд из трех человек убрал за час. Оказалось, это… медленно.

- Опытный дворник в одиночку справляется с такой задачей минут за тридцать, - оценил наши достижения заместитель генерального директора ЖКС № 1 Михаил Ломасов. – Но с непривычки это нормально. Дальше, думаю, лучше пойдет.

Журналистов на первый день работы "снежных помощников" собралось больше, чем, собственно, самих помощников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам Ломасова, нам повезло со снегом: выпал он не так давно, еще не успел слежаться. Самый тяжелый снег – слегка подтаявший или напитавшийся влагой после дождя. Причем тяжелый во всех смыслах: если лопата обычного, «свежего» снега весит в среднем пять кило, то лопата снега полежавшего – все десять. Сто лопат – уже тонна. Поди перекидай. К тому же сам «Бенедикт», по словам опытных коммунальщиков, оказался далеко не таким уж и мощным – такие снегопады в Петербурге случаются примерно два раза за каждую зиму. Настоящий коллапс, как нам рассказали, в новейшей истории Северной столицы случался лишь дважды: зимой 2009-2010 и 2010-2011 годов, когда снег сыпал без перерыва почти месяц.

Детскую площадку отряд из трех волонтеров убрал за час. Оказалось, профессиональный дворник в одиночку делает это в два раза быстрее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, вы же не про наши приключения читать пришли? Главный вопрос, который вскрыл циклон «Бенедикт» - «почему с уборкой снега в Петербурге все так плохо?». Люди, вон, вторые сутки подряд жалуются.

- Людям вообще свойственно жаловаться, - философски заметил Михаил Ломасов. – Но тут простая логика. Дворников ровно столько, сколько позволяет иметь их финансовое обеспечение. Чтобы расширить штат – надо поднимать горожанам плату за уборку территорий. Иначе никак. Есть, например, люди из советской еще эпохи, которые очень сильно недовольны тем, что у них во дворе больше нет «личного» дворника. Но чтобы иметь «личного» дворника, им нужно платить коммуналку в разы выше, чем сейчас.

Чего не сделаешь ради эффектного кадра! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Есть и другая проблема – в дворники сейчас просто никто не идет. Основные источники пополнения штата – мигранты и, внезапно, уголовно-исправительная инспекция, которая направляет проштрафившихся горожан на общественно-полезные работы.

- Это еще с девяностых тянется, - с сожалением констатировал Михаил Ломасов. – Тогда, если кто-то вдруг помнит, у нас дворников в городе вообще практически не было. Эту проблему не раз пытались решать – например, в прошлом десятилетии была идея организованно набирать народ в селах и деревнях и снимать им в Петербурге общежитие. Но тоже не срослось.

Махать лопатой по-своему даже приятно. Но с непривычки быстро забиваются спина и руки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И ВСЕ ПОВТОРИЛОСЬ

Так и выходит - дворников мало, а территории огромны. Для понимания: одна пятиэтажная хрущовка на шесть парадных – это 0,8 ставки, которые включают в себя не только уборку придомовой территории, но еще и мытье полов и очистку мусоропровода.

Станут ли на этом фоне «снежные помощники» большой силой – вопрос пока открытый. Но коммунальные службы в городе рады любой помощи.

Да, кстати – что там по деньгам? А по деньгам все честно: начисляют чуть больше оговоренного, потом снимают 13 % НДФЛ, и в итоге получается как раз 150 рублей на руки за час работы. Выдают сразу же, через кассу, наличкой. Если постараться – можно неплохо так прибогатеть под Новый год.

Одним словом, из ЖКС я вышел с ноющими руками и чувством выполненного долга. Сдал инвентарь, окинул довольным взглядом собственноручно расчищенную детскую площадку…

И в этот момент пошел снег.