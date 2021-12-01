Власти готовы организовать горячее питание: На Московском шоссе, где из-за снегопада парализовало движение, выставлены три экипажа ГИБДД

Два дня заторы сковывают дорогу в сторону Шушар. Фото: vk.com/spb_today

Вот где «снежные помощники» точно не помешают - так это в Шушарах. Циклон «Бенедикт» буквально отрезал поселок от «внешнего мира». Утром 30 ноября местные жители проснулись и увидели не только свеженькие сугробы, но и огромные пробки. Единственный выезд из Шушар был парализован. Стояли и легковушки, и общественный транспорт. В итоге люди были вынуждены идти до метро «Купчино» пешком. В хорошую погоду это минут сорок в пути, в метель - как минимум час. Вечером ситуация повторилась.

- С Ленсоветовского в Шушары добирались с 17.00 до полуночи! В машине со мной была 7-летняя дочка, голодная и уставшая после тренировки. Хорошо хоть нам бензина хватило, - рассказывает жительница Шушар Наталия Захарова.

Люди шли пешком до Купчино. Фото: vk.com/spb_today

Комичности драматичной ситуации добавило еще то, что вместе со всеми автомобилистами на Московском шоссе встряла и снегоуборочная техника - коммунальщики, которые поехали расчищать Шушары.

Затор рассосался поздней ночью, а утром 1 декабря на Московском шоссе снова стояла свеженькая пробка длинной 11 километров.

- В Шушарах всегда были проблемы, ведь там один въезд и один выезд. Здесь должны комментировать не мы, а тот, кто проектировал поселок, - рассказал «КП» начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Вадим Мезюкин.

В администрации Пушкинского района говорят, что ситуацию усугубили еще и большегрузы. Они приезжают на терминально-складские комплексы рядом с поселком и обычно разворачиваются на Курьерском проезде. Но он был не очищен, и в итоге фуры тоже встали в пробку на шоссе.

Московское шоссе встало колом. Фото: vk.com/spb_today

- Территория, где должны были разворачиваться большегрузы, находится в частной собственности, - объяснил временно исполняющий обязанности главы администрации Пушкинского района Вера Семенова. - У собственника есть договор на уборку, но снег вовремя не расчистили. Также на шоссе был ряд ДТП, что ухудшило ситуацию еще больше.

С 1 декабря на Московском шоссе дежурит три экипажа ГИБДД. Власти готовы в любое время развернуть палатки МЧС и организовать горячее питание, если это потребуется.