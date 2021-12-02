Цифровые разработки ученых СПбГУПТД включены в постоянные экспозиции музеев мира. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Около 100 виртуальных объектов, разработанных учеными Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, были переданы в дар музеям России и ряда европейских государств. В практике научной реконструкции такой дар является крупным актом современного меценатства. Доценты СПбГУПТД Алексей и Мария Москвины создают цифровые реконструкций исторических артефактов совместно со специалистами из Ивановского политехнического университета и Свободного университета Амстердама. За время работы Алексею и Марии удалось создать новое научное направление цифровой реконструкции исторического костюма. Уникальные технологии, с помощью которых ученые оживляют потерянные артефакты и воссоздают их двойники в цифровом пространстве, теперь вызывают интерес археологов, антропологов, историков, специалистов кино- и гейм-индустрии во всем мире.

Внедрением виртуальных экспонатов в свои постоянные экспозиции на данный момент занимаются 15 крупных музеев, в числе которых значатся Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина (Иваново, Российская Федерация), Национальный музей Дании (Копенгаген, Дания), Национальный музей Шотландии (Эдинбург, Великобритания), Музей археологии в замке Готторф (Шлезвиг, Германия), Загребский археологический музей (Загреб, Хорватия), Немецкий музей горного дела (Бохум, Германия), Музей Дренца (Ассен, Нидерланды), Музей провинции Хаэн (Хаэн, Испания),

Среди переданных объектов - цифровые реконструкции ряда археологических артефактов, одежды, обуви и аксессуаров, считающихся важными объектами историко-культурного наследия, частично сохранившихся до наших дней в результате естественной консервации в болотах Дании, Нидерландов, Норвегии, Германии, Хорватии, Великобритании, Испании, одеяния природных мумий, обнаруженных на территориях современной Германии и Ирана, 2D-3D визуализации костюмов, изображенных на предметах декоративно-прикладного искусства России.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- Передача объектов даже одному музею для научных коллективов считается значимым событием, так как музеи принимают в дар только объекты, представляющие ценность для экспозиционно-выставочной и исследовательской деятельности. В данном случае речь идет о формировании новой практики дарения виртуальных экспонатов, предметов одежды широкого ассортимента, на базе трех университетов, - комментирует автор выполненных реконструкций, доцент СПбГУПТД Алексей Москвин.

- Сейчас мы работаем вместе с сотрудниками музеев над внедрением подаренных нами виртуальных артефактов в онлайн коллекции, доступные посетителям круглосуточно, из любой точки мира. На сегодняшний день, это уже сделано, например, в Государственном музее Вюртемберга и Национальном музее Шотландии. Со временем, как предполагают представители музеев, они будут представлены на выставках, как, например, в Немецком музее горного дела. Мы передали объекты в дар по лицензии Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), то есть при использовании наших материалов музеи будут ссылаться на Университет промышленных технологий и дизайна и авторов разработки. Мы надеемся, что данная работа, обеспечивающая доступ широкой аудитории к разработкам СПбГУПТД, внесет вклад в повышение престижа и узнаваемости нашего университета на национальном и международном уровнях, - рассказала соавтор реконструкций, доцент СПбГУПТД Мария Москвина.

Ученые отмечают, что включение виртуальных экспонатов в экспозиции музеев обеспечивает изучение и демонстрацию объектов историко-культурного наследия в цифровом пространстве, их сохранение для будущих поколений.

СПРАВКА

В настоящее время авторский коллектив размещает виртуальные реконструкции на интернет-платформе Sketchfab для обеспечения возможностей интерактивного изучения объектов посетителями музеев. С некоторыми из переданных объектов можно ознакомиться по ссылке.

Вместе с сотрудниками СПбГУПТД над реконструкциями трудились доктор Мартин Вейнховен (Свободный университет Амстердама) и профессор Виктор Кузьмичев (Ивановский государственный политехнический университет).