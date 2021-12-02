Иркутский мрамор, буквы из бронзы и система распознавания лиц: Как выглядит станция метро «Маяковская» после капремонта за 385 млн рублей

Обновленная станция будет оборудована системой распознавания лиц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский метрополитен показал журналистам станцию «Маяковская», где подходит к концу одиннадцатимесячный ремонт. Основные работы завершены, но многое еще предстоит. Открытие станции намечено на 10 декабря, а мы уже сегодня показываем вам, как теперь выглядит станция метро изнутри.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - ЭСКАЛАТОРЫ

Это первый капитальный ремонт «Маяковской». Запустили ее в 1969 году. Восстановление в 2021-м понадобилось ей острее других из-за аварийного состояния наклонного хода: в некоторых местах просачивалась вода, заржавели крепления. Именно на эскалаторный тоннель ушло 80 процентов финансирования. Весь ремонт обошелся в 385 миллионов рублей.

На капремонт станции ушло 385 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Гораздо красивее стало! - уверен монтажник алюминиевых конструкций Иван Суходуев. - Я участвовал в ремонте наклонного хода. Это действительно очень трудная задача, но у нас уже есть опыт. Мы довольны результатом.

Специально для нас запустили один эскалатор. Остальные еще не готовы, да и у этого поручни пока в процессе - не хватает резинового покрытия. Зато сам эскалаторный тоннель сияюще новый, чистый и светлый.

Работы длились 11 месяцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы воспользовались моментом и привели в порядок все сразу, - рассказывает начальник производственного отдела службы инфраструктурных программ Петербургского метрополитена Алексей Мичурин. - Заново гидроизолировали машинный зал. Капитально отремонтировали все эскалаторы. Установили новые турникеты.

ВЕРНУЛИСЬ К ИСТОРИЧЕСКОМУ ОБЛИКУ

Реставраторы подкрашивают фигуру Маяковского, уже гордо висящую на стене. Писатель преобразился - фигуру бережно очистили в реставрационной мастерской.

Фигуру поэта отчищали в реставрационной мастерской. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Удалены сажистые и масляные загрязнения, следы жевательной резинки, следы коррозии. Сейчас осуществляется финишная патинировка. Скоро композицию покроют воском, - рассказала начальник архитектурного отдела службы тоннельных сооружений Петербургского метрополитена Анна Быконя. - Да, действительно люди приклеивали жвачку! Ее было очень много, и это была самая большая проблема в очистке.

При нас рабочие закрепляли одну из цитат поэта на панно: «Отечество славлю, которое есть, но трижды - которое будет!» Буквы для второй еще лежали на столе в случайном порядке. Их решили отлить из бронзы, как это и было задумано изначально. В 1990-х поэтические строки заменили на деревянные, потому что металлические часто воровали.

Буквы для цитаты отлиты из бронзы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облицовку стен вестибюля сделали из саянского мрамора - он приехал к нам из Иркутской области. С советских времен мрамор был газганский (из Узбекистана). Сейчас привезти его в нужном количестве невозможно, поэтому подобрали натуральный материал похожего цвета с аналогичным рисунком. Гранитное покрытие пола тоже целиком заменили.

Кстати, обновленная станция будет лучше освещена, оборудована системой распознавания лиц и просторной зоной досмотра. А вот телефонные будки, которые стояли рядом с эскалатором, убрали. Но ниши в стенах, исторически созданные для них, сохранили.

Реставратор подкрашивает фигуру Маяковского. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВАЖНО!

Но обновился не только декор - на станции изменили систему входа и выхода. Раньше и с Невского проспекта, и с улицы Марата можно было зайти и выйти. Сейчас с Невского будет только вход и металлоискатели, а с Марата только выход. Для маломобильных пассажиров оборудованы отдельные двери. На пол нанесут разметку для незрячих.

Уже 10 декабря здесь можно будет пополнить «Подорожник». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦИФРА

465 кубометров гранита и 425 кубометров мрамора использовали для ремонта «Маяковской».