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Общество2 декабря 2021 16:53

Иркутский мрамор, буквы из бронзы и система распознавания лиц: Как выглядит станция метро «Маяковская» после капремонта за 385 млн рублей

Пассажиры смогут попасть в обновленный вестибюль уже 10 декабря
Никита НЕСТЕРОВ
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Обновленная станция будет оборудована системой распознавания лиц.

Обновленная станция будет оборудована системой распознавания лиц.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский метрополитен показал журналистам станцию «Маяковская», где подходит к концу одиннадцатимесячный ремонт. Основные работы завершены, но многое еще предстоит. Открытие станции намечено на 10 декабря, а мы уже сегодня показываем вам, как теперь выглядит станция метро изнутри.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - ЭСКАЛАТОРЫ

Это первый капитальный ремонт «Маяковской». Запустили ее в 1969 году. Восстановление в 2021-м понадобилось ей острее других из-за аварийного состояния наклонного хода: в некоторых местах просачивалась вода, заржавели крепления. Именно на эскалаторный тоннель ушло 80 процентов финансирования. Весь ремонт обошелся в 385 миллионов рублей.

На капремонт станции ушло 385 млн рублей.

На капремонт станции ушло 385 млн рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Гораздо красивее стало! - уверен монтажник алюминиевых конструкций Иван Суходуев. - Я участвовал в ремонте наклонного хода. Это действительно очень трудная задача, но у нас уже есть опыт. Мы довольны результатом.

Специально для нас запустили один эскалатор. Остальные еще не готовы, да и у этого поручни пока в процессе - не хватает резинового покрытия. Зато сам эскалаторный тоннель сияюще новый, чистый и светлый.

Работы длились 11 месяцев.

Работы длились 11 месяцев.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы воспользовались моментом и привели в порядок все сразу, - рассказывает начальник производственного отдела службы инфраструктурных программ Петербургского метрополитена Алексей Мичурин. - Заново гидроизолировали машинный зал. Капитально отремонтировали все эскалаторы. Установили новые турникеты.

ВЕРНУЛИСЬ К ИСТОРИЧЕСКОМУ ОБЛИКУ

Реставраторы подкрашивают фигуру Маяковского, уже гордо висящую на стене. Писатель преобразился - фигуру бережно очистили в реставрационной мастерской.

Фигуру поэта отчищали в реставрационной мастерской.

Фигуру поэта отчищали в реставрационной мастерской.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Удалены сажистые и масляные загрязнения, следы жевательной резинки, следы коррозии. Сейчас осуществляется финишная патинировка. Скоро композицию покроют воском, - рассказала начальник архитектурного отдела службы тоннельных сооружений Петербургского метрополитена Анна Быконя. - Да, действительно люди приклеивали жвачку! Ее было очень много, и это была самая большая проблема в очистке.

При нас рабочие закрепляли одну из цитат поэта на панно: «Отечество славлю, которое есть, но трижды - которое будет!» Буквы для второй еще лежали на столе в случайном порядке. Их решили отлить из бронзы, как это и было задумано изначально. В 1990-х поэтические строки заменили на деревянные, потому что металлические часто воровали.

Буквы для цитаты отлиты из бронзы.

Буквы для цитаты отлиты из бронзы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облицовку стен вестибюля сделали из саянского мрамора - он приехал к нам из Иркутской области. С советских времен мрамор был газганский (из Узбекистана). Сейчас привезти его в нужном количестве невозможно, поэтому подобрали натуральный материал похожего цвета с аналогичным рисунком. Гранитное покрытие пола тоже целиком заменили.

Кстати, обновленная станция будет лучше освещена, оборудована системой распознавания лиц и просторной зоной досмотра. А вот телефонные будки, которые стояли рядом с эскалатором, убрали. Но ниши в стенах, исторически созданные для них, сохранили.

Реставратор подкрашивает фигуру Маяковского.

Реставратор подкрашивает фигуру Маяковского.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВАЖНО!

Но обновился не только декор - на станции изменили систему входа и выхода. Раньше и с Невского проспекта, и с улицы Марата можно было зайти и выйти. Сейчас с Невского будет только вход и металлоискатели, а с Марата только выход. Для маломобильных пассажиров оборудованы отдельные двери. На пол нанесут разметку для незрячих.

Уже 10 декабря здесь можно будет пополнить «Подорожник».

Уже 10 декабря здесь можно будет пополнить «Подорожник».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦИФРА

465 кубометров гранита и 425 кубометров мрамора использовали для ремонта «Маяковской».

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