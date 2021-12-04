PR без боли: как продвигать продукты после пандемии

«Комсомольская правда» всегда рада новым специалистам на нашем уютном PR-завтраке. ФОТО: Сергей ТАРАСОВ

«Комсомольская правда» на протяжении года проводит мероприятия «PR без боли», которые объединяют ведущих специалистов в сфере маркетинга, PR и коммуникаций. Вместе с генеральным директором «КП в СПб» Ириной Жегловой мы собираемся в одном из лучших музеев города, в «Эрарте», чтобы за завтраком обсудить актуальные вопросы из мира рекламы. Что выносится «за стол»? Любые темы, которые нам интересны: обсуждаем успех нашумевших проектов компаний-гигантов, не без иронии анализируем маркетинговые провалы и, самое главное, помогаем коллегам решить их сложности.

3 декабря на Васильевском острове состоялся PR-завтрак, посвященный грамотному использованию медиамикса в рекламных и PR-кампаниях.

На мероприятие собрались 25 специалистов из самых разных сфер. Ведущим спикером выступил генеральный директор Grand media service Андрей Волков с темой презентации «Из офлайн в онлайн и обратно». Андрей поделился наблюдениями о новом росте оффлайн-рекламы, рассказал, почему так происходит и акцентировал внимание на трендах оффлайна.

Ведущим спикером выступил генеральный директор Grand media service Андрей Волков с темой презентации «Из офлайн в онлайн и обратно». ФОТО: Сергей ТАРАСОВ

Стратег ICU agency Яна Билюга рассказала, как выбрать медиа, работать с медиапланом и оценить эффективность. Пример для этого кейса был выбран непростой - бренд молочных продуктов. Яна указала, с какими проблемами сталкиваются бренды при всестороннем продвижении, какие стоят задачи перед агентствами, как выстроить рекламную кампанию в зависимости от целевой (и не только) аудитории.

Генеральный директор GCommunications Валентина Головачева заинтересовала всех кейсом «Касания и кризис: кого, зачем, куда?». Она отметила, что сейчас традиционная воронка продаж разрушена и в диджитал уже не работает принцип пяти касаний, а также показала актуальный кейс про внутренний туризм, разработанный совместно с «КП-Петербург в 2020 году».

Ирина Жеглова поделилась успешными кейсами «КП» с использованием медиамикса, разных площадок и всех ресурсов - нашумевший цикл мероприятий на день города «318 причин любить Петербург», и августовский «Едем вместе в заповедник-2». Ирина акцентировала внимание на том, что это и оффлайн-мероприятия - как радиомарафон или автопробег, и онлайн - успешное медиа анонсирование с отличными показателями эффективности.

Генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова поделилась успешными кейсами с использованием медиамикса. ФОТО: Сергей ТАРАСОВ

И завершила наш завтрак представитель компании TOUCH Ангелина Цветкова. Она представила кейс, который требовал определенных советов и решений. И мы надеемся, что все наши предложения принесут ожидаемый эффект.

Благодарим за организацию этой встречи директора АКАР Северо-Запад Наталью Пилатову, а также музей современного искусства «Эрарта».

На PR-завтраке «Комсомольской правды - Петербург», #prspb и АКАР Северо-Запад собрались лучшие специалисты коммуникационных агентств. ФОТО: Сергей ТАРАСОВ

КАК К НАМ ПОПАСТЬ

«Комсомольская правда» всегда рада новым специалистам на нашем уютном PR-завтраке. Мы проводим их каждый месяц и за неделю до события объявляем в сообществе #prspb в Facebook о возможности принять участие. Достаточно дождаться старта приема заявок, заполнить анкету и получить подтверждение от организаторов. Кстати, мы особенно рады гостям, которые приносят на разбор кейсы из собственной практики. Не стесняйтесь, это не больно. Вы не только прокачаете коммуникационные навыки, но и получите качественную обратную связь от экспертов из разных сфер.

Заранее предупреждаем: число мест на каждое мероприятие ограничено. И если попасть на нашу встречу в следующий раз не удастся, не расстраивайтесь, она не последняя.