Умер Андрей Балабуха, писатель-фантаст и критик из Петербурга

Писатель Андрей Балабуха умер в Петербурге. Фото: vk.com/id8627632 / Татьяна Громова

Трагическая новость для литературного сообщества пришла утром 3 декабря из Петербурга. Здесь, на 75-м году жизни, умер Андрей Балабуха, писатель-фантаст и критик. О его смерти на своей странице ВКонтакте сообщила супруга литератора Татьяна Громова.

- Андрея Дмитриевича Балабухи больше нет с нами. Я не хотела предавать эту информацию огласке, пока не узнаю, когда будет прощание - чтобы не дергали раньше времени, это слишком больно...Но понимаю, конечно, что шила в мешке не утаишь...Сегодня иду оформлять все документы, - написала вдова писателя.

По словам супруги, последний год Андрей Балабуха тяжело болел. У него были проблемы с желудочно-кишечным трактом, артроз и подагра. Несмотря на то, что писатель практически не выходил из квартиры – не мог подняться на четвертый этаж дома, в котором нет лифта, он отказывался обращаться к врачам.

- Он до последнего не падал духом, держался, продолжал работать, встречался с учениками и коллегами, слушал аудиокниги, - рассказывает Татьяна Громова.

Даже после того, как в сентябре у фантаста отказали ноги, он не пожелал ехать в больницу. И лишь несколько дней назад, после резкого ухудшения здоровья, жена вызвала скорую. Но 2 декабря у писателя случился инсульт и врачи оказались бессильны.

Дата и место прощания с Андреем Балабухой станут известны позднее.

СПРАВКА «КП»:

Андрей Дмитриевич Балабуха родился в 1947 году в послевоенном Ленинграде. Первым литературным трудом стала радиоповесть «Время кристаллам говорить» (1966 год), где он выступил соавтором. Первый рассказ Балабухи – «Аппендикс» - был опубликован в 1967 году. Писатель также был известен как литературный критик и переводчик. Он переводил книги Болларда, О’Доннела и других.

Андрей Балабуха - лауреат премии за вклад в советскую фантастику, а также премии имени Беляева.

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