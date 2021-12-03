Платные парковки в Петербурге должны принести в городской бюджет больше 11 млрд рублей

Бесплатно можно находиться на платной парковке 15 минут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшие три года за счет платных парковок в Петербурге в городской бюджет хотят привлечь 11 миллиардов рублей. В виде штрафов планируют собрать еще несколько миллиардов. Об этом сообщил комитет по транспорту. С каждым годом, по мере расширения зоны платной парковки, эта цифра будет расти, а привлеченные средства пойдут на развитие города и социальные нужды.

- Пилотная зона платной парковки, которая начала работу в 2015 году, показала положительное влияние на обстановку в своих границах, - рассказали в комитете по транспорту. - Упорядочился автомобильный трафик, увеличилась пропускная способность улиц и выросла скорость движения общественного транспорта. Сократились случаи парковки на тротуарах и вторым рядом. И еще важный момент: одно парковочное место теперь использует большее количество разных машин. Они чаще сменяются: обычно парковочная сессия длится не более 2-3 часов.

Контролировать исполнение правил на парковке будут инспекторы - с помощью камер автоматической фотофиксации. Они объезжают зону платной парковки по специальному маршруту раз в 15 минут. Данные об автомобильных номерах нарушителей поступают в компьютерную систему. Протокол об административном нарушении оформляется автоматически. Штраф - 3000 рублей. Отметим, бесплатно можно находиться на парковке 15 минут. Покинуть оплаченное место после истечения срока нужно за 10 минут.

Напомним, с 1 декабря зона платной парковки в Центральном районе Петербурга расширилась. Сейчас это почти 100 улиц в границах Невского проспекта - реки Фонтанки - Моховой улицы - Пестеля - Воскресенской, Смольной и Синопской набережной, а также особняком улицы Рубинштейна и Гончарная. Платные парковки обозначены дорожными знаками с монетами.

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Стоимость сессии для легкового автомобиля - 100 рублей/час, для мотоцикла - 38 рублей/час, для грузовика - 190 рублей/час. Обычный абонемент на месяц стоит от 7658 до 38 291 рубля в зависимости от транспортного средства. Есть система льгот для местных жителей, многодетных семей и владельцев электромобилей. Подробности можно узнать на сайте «Парковки Санкт-Петербурга».

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