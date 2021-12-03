Под именем великих: «Комсомольская правда» учредила награду для молодых журналистов

В снежный вечер 3 декабря в Петербурге прошло вручение первых стипендий имени знаменитого советского и российского журналиста и политического деятеля Геннадия Селезнева. Новую награду для молодых и перспективных студентов – будущих работников пера - учредила «Комсомольская правда» совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы.

Стипендию имени легендарного журналиста и политика Геннадия Селезнева впервые вручили в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЯРКАЯ РЕДАКТОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В «Комсомолке» к фигуре Геннадия Селезнева до сих пор самое трепетное – хоть он уже и без малого семь лет назад ушел из жизни. Дважды председатель Государственной думы, один из отцов-основателей российского парламентаризма, непримиримый и сильный политик. Но в воспоминаниях старожилов «КП» он остается прежде всего главным редактором, возглавлявшим наше издание на протяжении восьми лет – честным, справедливым, всегда умеющим найти компромисс. Поэтому когда декан факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС обратился к нынешнему главреду «Комсомолки» и своему давнему другу Владимиру Сунгоркину с предложением организовать стипендию имени Селезнева, Владимир Николаевич не раздумывал ни минуты. А потом еще и лично приехал на награждение первых лауреатов.

Почетным гостем мероприятия стал главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мне эта идея очень понравилась, - рассказал Владимир Сунгоркин в приветственном слове. – Геннадий Николаевич Селезнев был очень ярким главным редактором – и в том числе в моей жизни сыграл большую роль. Именно он в перестроечные годы забрал меня с Дальнего Востока, из газеты «Советская Россия», работать в Москву. Меняются медиа, устаревают «газетные» технологии – а вот принципы, по которым Селезнев работал, не устареют никогда. Он всегда был справедлив. Мужественен. Внимателен к людям. Я вам напомню, что в свое время он был абсолютным рекордсменом по продолжительности редакторской жизни в «Комсомольской правде»! Восемь лет! Да еще и в те времена, когда главных редакторов снимали просто по щелчку пальцев.

Юные лауреаты - Анастасия и Павел - успели отличиться не только в профессиональной, но и в общественно-полезной стезе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ОН БЫЛ ПАТРИОТОМ – НАСТОЯЩИМ, БЕЗ ФАЛЬШИ»

Еще одним почетным гостем мероприятия стала вдова Геннадия Селезнева Ирина. Когда собравшиеся – маститые журналисты и ученые – вспоминали его как учителя и друга, она едва удерживалась от слез. Молодым журналистам – первым, кому выпала честь получить стипендию Геннадия Селезнева – она пожелала так же, как и он, любить свою родину.

Геннадий Селезнев на протяжении восьми лет работал главным редактором "Комсомольской правды". Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Он действительно был патриотом – настоящим, без фальши, - призналась Ирина Борисовна. – И я желаю вам, чтобы это чувство любви к родине и у вас всегда присутствовало. Тогда вы не станете желтой прессой и не будете заниматься вещами, которые ни самому Геннадию Николаевичу, ни «Комсомольской правде» непотрбены.

Не случайно, кстати, и то, что задумка сделать стипендию зародилась именно в стенах Северо-Западного института управления РАНХиГС. Этот вуз часто выступает с полезными инициативами.

Помимо дипломов и, собственно, стипендий (100 000 рублей - очень хорошие деньги для студента) лауреатам вручили серебряные значки с символикой "Комсомольской правды". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я когда позвонил Владимиру Николаевичу Сунгоркину и рассказал о нашей идее учредить первую именную премию, он сразу заявил, что поможет, - рассказал на церемонии декан факультета социальных технологий Олег Кузин. – Даже не попросил времени подумать, посчитать – сразу дал позитивный отклик.

Два первых лауреата – молодые студенты РАНХиГС Павел и Анастасия – вышли в победители по итогам большого конкурса. Их работы оценивали профессионалы – прежде всего, конечно, сами журналисты «Комсомольской правды». Кроме того, учитывались успехи в учебе и заслуги на общественно-полезном фронте. Награды – памятные дипломы, значки из настоящего серебра, книги о «Комсомолке» и самом Геннадии Селезневе, а также 100 000 рублей в качестве единовременной выплаты (аккурат под Новый год) – ребята приняли с большой благодарностью и с готовностью откликнулись на предложение Владимира Сунгоркина пройти практику в «КП».

В перспективе вновь организованная благородная традиция будет продолжена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Может появиться стипендия имени Василия Пескова

Вероятнее всего, следующей на очереди будет стипендия имени легендарного журналиста «Комсомолки», певца российской природы Василия Пескова.

- Я предложил бы наше сотрудничество сделать более многопрофильным и профессиональным, - заключил во время церемонии директор Северо-Западного института управления Владимир Шамахов. – Я убежден, что это будет крайне полезным не только для нас самих, но и для широко актива молодежи и юношества. Наших сегодняшних лауреатов я от души поздравляю. Вам вручена очень высокая награда. Постарайтесь быть достойными звания первых стипендиатов премии Геннадия Николаевича Селезнева.

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