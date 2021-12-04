Снести нельзя подвинуть: Ради нового моста через Неву могут снести шесть домов

Здесь училась муза блокадного Ленинграда. Фото: Янлекс.Карты

До 2028 года в Петербурге появится еще один разводной мост - Большой Смоленский. Эта переправа с шестью полосами соединит одноименный проспект на левом берегу Невского района с улицей Коллонтай. Длина моста, строительство которого ранее оценивали в 15 миллиардов рублей, составит около 500 метров. Переправа предусматривает трамвайные пути, благодаря чему появится прямой маршрут через все южные окраины города.

«ЖИЛЬЕ НАЧАЛО ПАДАТЬ В ЦЕНЕ»

Идея прекрасная. Правда, есть одно но: ради реализации амбициозного проекта придется пожертвовать минимум шестью домами на проспекте Обуховской Обороны. Это не только обитаемые дома 48, 54, 56, 69 и 71, но и заброшенный 44-й.

- Я не верю, в то что нас снесут. Откуда у вас такая информация? Об этом только и разговоров последние годы. Но наш дом, как стоял, так и стоит. Не знаю, зачем вы опять поднимаете эту тему. А если решение примут, то куда нам деваться – переедем, - говорит житель одного из домов.

Квартал, который в ближайшие годы прекратит свое существование, представляет собой пестрое сочетание из зданий в стиле конструктивизма, модерна и сталинского классицизма. От том, что некоторые дома появились еще до революции догадаться непросто, ведь элементов декора на фасадах практически не осталось, да и практически все здания перестраивали в советские годы. Разве что дом № 60 выделяется своими эркерами из общего ряда построек.

Здание № 48 выглядит наполовину заброшенным. Этот дом признан аварийным, но там продолжают жить люди: во дворе стоят машины, на подоконниках в квартирах – цветы.

Что касается дома № 54, то раньше в этом здании находилась школа, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. Больше всего градозащитники переживают за судьбу именно этого здания. Сейчас там находится Жилищное агентство Невского района.

- Сохранилась выпускная фотография поэтессы и ее воспоминания о школе в архивах. В 1941 году в здании школы была сформирована дивизия народного ополчения Володарского района, которая принимала участие в обороне Ленинграда - рассказали представители петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Дома, который попадают под снос.

При этом совсем рядом с домами, которые предполагается пустить под снос, есть новостройки. И там жильцы не то чтобы очень рады новой переправе, хоть она и улучшит транспортную доступность района.

- Среди хозяев квартир в ближайшей новостройке есть недовольные. Их жилье начало падать в цене, так как развязку построят прямо под окнами, - рассказывают местные. - При этом многие моста ждут, его тут правда не хватает: чтобы переправиться на правый берег Невы, приходится делать крюк.

«НЕ СКАЗАЛА БЫ, ЧТО ЛЮДИ ПРОТИВ»

Еще два исторически ценных здания могут передвинуть. Это дом №60 и дом №68 – здание ветклиники.

- Только и разговоров, что снесут. Сколько лет уже об этом болтают! - отмахиваются местные, забегая в парадное.

Дом 60 построили еще до революции, в 1901 году. Здание в стиле модерн отличается от окружающих эркерами. Возраст и красота защитят его от бульдозера. Да и выглядит он добротно. Сейчас внутри «живут» 18 квартир.

- Мы узнали о строительстве моста из Интернета: писали, что наш дом могут передвинуть. Новость, конечно, обсуждаемая, но я бы не сказала, что люди сильно против. Позиция у нас такая: дом передвинут - и ладно. Ну а если снесут, то мы верим, что власти нас не обидят и дадут квартиры не хуже, чем нынешние, - рассказывает местная жительница Галина Матвеева.

А вот найти место для старейшего из восьмерки зданий - дома №69 с 14 квартирами, получится едва ли. Кроме того, по словам специалистов, из-за множеств перестроек оно утратило ценность.

Как бы там ни было, градостроительному совету только предстоит обсудить различные варианты.

По словам заместителя председателя Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга, историка архитектуры Михаила Мильчика, сейчас рассматриваются два варианта реализации проекта.

- Первый - это пустить развязку в обход двух исторических домов. Второй - переместить их на несколько десятков метров. При этом из-за близости развязки проживание в этих домах будет крайне некомфортным. Тут можно вспомнить пример моста Бетанкура, - рассуждает Мильчик.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Никита ЯВЕЙН, заслуженный архитектор России: Стоимость одного перемещения – не больше 100 миллионов рублей

- С разработкой проекта и его реализацией проблем возникнуть не должно. Практика перемещения домов была широко распространена еще в 1930-х. Особенно популярно это было в Москве, где на главной улице города, Тверской, передвинули сразу несколько зданий. Выступая на заседании совета в качестве рецензента, я предложил сдвинуть один трехэтажный дом - единственный, который объективно представляет историчную ценность. По моим оценкам, стоимость такого перемещения не должна превысить 100 миллионов рублей. Что касается еще семи зданий, то пять из них точно не представляют никакой исторической значимости и построены в действительности в 30-50-х годах, еще одно сгорело, а другое почти полностью утратило архитектурное убранство.