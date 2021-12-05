Где в Петербурге и Ленобласти будут строить новые заводы для переработки мусора

В Петербурге и Ленобласти до 2030 года должны открыться пять перерабатывающих заводов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В начале декабря «Невский экологический оператор», кажется, нашел места для всех пяти перерабатывающих заводов, которые должны открыться в Петербурге и Ленобласти до 2030 года. Однако окончательное решение о создании предприятий примут после геологических и геодезических исследований, на которые компания собирается потратить почти полмиллиарда рублей.

- Изыскательные работы пройдут на пяти участках в Петербурге и Ленинградской области. Специалисты проведут геодезические и геологические исследования. После них можно будет начать общественные слушания и приступить непосредственно к созданию предприятий, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе «Невского экологического оператора».

«Комсомолка» узнала, какие конкретно участки будут обследовать и где, предположительно, могут появиться заводы.

«ВОЛХОНКА»

Первым из пяти предприятий должен открыться перерабатывающий комплекс, расположенный по адресу Волховское шоссе, 116 – это территория промзоны «Александровская» в Пушкинском районе. В нескольких сотнях метрах от нее находятся частный сектор и два садовых товарищества.

Запускать завод будут в два этапа. Сначала комплекс сможет перерабатывать 200 тысяч тонн мусора в год, а после ввода второй очереди - 600 тысяч тонн. Срок эксплуатации предприятия составит не менее 25 лет. Комплекс сможет перерабатывать бумагу, картон, дерево, пищевые отходы, пластиковые упаковки, стекло, металлолом и даже керамику, песок, а также мелкие камни. Это единственное предприятие, которое уже определилось с датой открытия. Запуск первой очереди на базе уже существующего завода, который необходимо модернизировать, запланирован на 2022 год.

«НОВОСЕЛКИ»

Комплекс «Новоселки» на Горском шоссе в Левашово появится в районе двух бывших полигонов, которые сейчас находятся в стадии рекультивации. Под это предусмотрен участок площадью около 110 тысяч квадратных метров неподалеку от частного сектора поселка Левашово. На территории комплекса появится цеха сортировки, дробления, а также производства альтернативного топлива. Комплекс сможет перерабатывать как твердые коммунальные отходы, так и пищевые.

На строительство одного только завода нужно 5 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«ДУБРОВКА»

Это предприятие должно заработать на границе Всеволожского и Кировского районов Ленинградской области в районе 33-го километра трассы «Кола». Рядом находятся озера и туристические базы. Расстояние до ближайших населенных пунктов составляет несколько километров.

Под создание комплекса, который будет перерабатывать 600 тысяч тонн отходов в год, выделят территорию площадью 1,2 миллиона квадратных метров. Оборудование сможет работать по 18 часов в сутки. На предприятие будут привозить пластик, картон, бумагу, металл, дерево и другие отходы.

«ОСТРОВСКИЙ»

Наиболее удаленным от города будет комплекс переработки отходов «Островский». Его разместят в Выборгском районе Ленинградской области неподалеку от одноименного карьера. Предприятие получит возможность круглогодичной работы в две смены – в общей сложности 18 часов в сутки. Помимо обычного мусора, комплекс сможет перерабатывать опасные отходы, текстиль и комбинированные материалы.

Ближайший населенный пункт в четырех километрах от предприятия - поселок Боровинка, расположенный между Выборгом и Приозерском.

«БРАНДОВКА»

Этот комплекс переработки отходов построят в Ломоносовском районе неподалеку от карьера Брандовка и населенных пунктов Гостилицы, Оржицы, Ропша, Новая Ропша и Петровское.

Из бытового мусора на заводе будут производить альтернативное топливо, которое можно будет использовать для работы самого предприятия. Производственные мощности будут аналогичны тем, на которые рассчитаны остальные предприятия. Комплекс сможет перерабатывать по 600 тысяч тонн мусора в год.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Олег БОДРОВ, председатель совета общественной экологической организации «Зеленый мир»: «Строить около карьеров – неправильно»

- Концепция таких заводов подразумевает не только переработку, но и сжигание мусора. Это не может не вызывать опасений. Также я считаю, что строительство таких комплексов вблизи карьеров - это неправильное решение, так как существует риск попадания отходов в подземные воды. Все это может привести к социальным проблемам. Выход из ситуации - раздельный сбор на каждом предприятии и в каждой семье. Если его наладить, тогда получится переработать все отходы. Люди - единственные существа, которые производят то, что не потребляют другие организмы. Нужно исправлять ситуацию.

ЦИФРА

5 000 000 000 рублей потратят на строительство каждого завода.