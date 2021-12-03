В Санкт-Петербурге умер писатель Андрей Измайлов, автор романов «Жмурки» и «Бой с тенью». Фото: dompisatel.ru / Анжела Зинченко

В Санкт-Петербурге умер писатель Андрей Измайлов, автор романов «Жмурки» и «Бой с тенью», написанные по мотивам успешных экранизаций. Прозаик скончался на 69-м году жизни. О причинах смерти писателя пока не говорят. Первым скорбную весть сообщил депутат Заксобрания Северной столицы Борис Вишневский, друг Измайлова.

- Какой-то черный день для российской фантастики: вчера ушел Андрей Балабуха, а сегодня Андрей Измайлов. Два моих товарища, два многолетних участника знаменитого семинара Бориса Стругацкого… Ну как же так… - написал Вишневский на своей странице во «Вконтакте».

Андрей Измайлов вырос в Баку и первое время работал гидрологом на Каспийском море. Позже он переехал в Сосновый Бор и закончил факультет журналистики ЛГУ. Уже в современное время он стал главой секции прозы при Союзе писателей Санкт-Петербурга. Измайлов начинал карьеру прозаика с интеллектуальных и ироничных триллеров. В 90-е, подстать времени, он концентрируется на криминале и детективе. Затем в его книгах начали появляться элементы фантастики.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования коллегам, родным и близким писателя-фантаста.