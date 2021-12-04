Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года: Мороз и прояснения на небе

Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» рассказывает, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года. В этом нам помог ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. По словам специалиста, в город приходит настоящая морозная погода. К понедельнику высота снежного покрова составит около 25 сантиметров, что достаточно аномально для начала зимы. С первого дня недели будет наблюдаться похолодание.

- Антициклоны сейчас идут через Скандинавию. Зима продолжается, усиливает свое действие, – говорит Леонид Старков. – Приходит именно что мороз. Этот термин очень подходить погоде. В воскресенье до минус 15 было. Связано это с арктическим вторжением. Далее атмосферное давление будет расти, а температура – понижаться. В ночь на понедельник уже 20-градусные морозы. На протяжении всей недели должна быть преимущественно сухая морозная погода. В течение следующей недели не ожидается потепления, разве что наметки в конце семидневки. Из-за антициклона осадки прекратятся. Хотя небольшой снег может выпадать. Но это даже не снег, а вымерзание влаги.

Добавим, что в понедельник и вторник будут самые морозные дни на неделе, днем температура упадет до минус 13 градусов. А вот потом в городе будет днем в среднем около -8…-10. Зато на небе обещают быть прояснения!