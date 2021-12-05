«Метелей можно не бояться»: Синоптик рассказал, когда в Петербург придет потепление

В начале недели столбик термометра опустится до -16 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

Прошлая неделя выдалась для жителей Петербурга по-настоящему сложной. Сильный снегопад, принесенный циклоном «Бенедикт», стал неожиданностью для города. Заметенные дороги и тротуары, часовые пробки и нехватка дворников привели к настоящему коллапсу на дорогах. Но теперь метели отступили и в Петербург пришли настоящие предновогодние морозы.

- За выходные снега в городе выпало немного, это, конечно, уже не сравнить с тем, что было на минувшей неделе. Нового снегопада петербуржцам бояться не стоит, теперь в городе начались морозы, - рассказал «КП» синоптик Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

На смену снегопадам в город придут морозы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже с субботы на воскресенье температура воздуха в городе опустилась до -12,3 градусов. Эта ночь станет самой холодной с начала зимы, но, по прогнозу синоптика, это только начало.

- Первые дни недели будут особенно холодными, примерно от -15 до -16 градусов. Дальше будет теплее, к концу недели температура поднимется до -5 градусов, - уверяет Валерий Малинин.

В такие морозные будни порадовать петербуржцев сможет только выглянувшее солнце, облака на небе должны рассеяться.