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Общество5 декабря 2021 12:45

«Метелей можно не бояться»: Синоптик рассказал, когда в Петербург придет потепление

Первые рабочие дни обещают быть морозными
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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В начале недели столбик термометра опустится до -16 градусов

В начале недели столбик термометра опустится до -16 градусов

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прошлая неделя выдалась для жителей Петербурга по-настоящему сложной. Сильный снегопад, принесенный циклоном «Бенедикт», стал неожиданностью для города. Заметенные дороги и тротуары, часовые пробки и нехватка дворников привели к настоящему коллапсу на дорогах. Но теперь метели отступили и в Петербург пришли настоящие предновогодние морозы.

- За выходные снега в городе выпало немного, это, конечно, уже не сравнить с тем, что было на минувшей неделе. Нового снегопада петербуржцам бояться не стоит, теперь в городе начались морозы, - рассказал «КП» синоптик Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

На смену снегопадам в город придут морозы

На смену снегопадам в город придут морозы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже с субботы на воскресенье температура воздуха в городе опустилась до -12,3 градусов. Эта ночь станет самой холодной с начала зимы, но, по прогнозу синоптика, это только начало.

- Первые дни недели будут особенно холодными, примерно от -15 до -16 градусов. Дальше будет теплее, к концу недели температура поднимется до -5 градусов, - уверяет Валерий Малинин.

В такие морозные будни порадовать петербуржцев сможет только выглянувшее солнце, облака на небе должны рассеяться.

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