Тренер сборной России по фигурному катанию умер в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагическая новость для всех поклонников спорта пришла из Петербурга. Здесь, на 77-м году жизни умер Александр Матвеев, хореограф сборной России по фигурному катанию. О смерти наставника, воспитавшего призеров и чемпионов Олимпиад и мировых первенств, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

- 3 декабря 2021 года в возрасте 76 лет ушел из жизни хореограф сборной команды страны по фигурному катанию Матвеев Александр Васильевич, - говорится в сообщении на сайте федерации, опубликованном 6 декабря.

В Федерации отмечают, что Александр Матвеев, бывший в молодости прославленным артистом балета, солистом Кировского театра, в качестве хореографа работал с известным петербургским тренером Тамарой Москвиной. Его воспитанники: Оксана Казакова и Артур Дмитриев, Еленой Бережная и Антон Сихарулидзе, Юко Кавагути и Александр Смирнов. Кроме того, вместе с тренером Олегом Васильевым хореограф ставил программу для чемпионов Олимпийских игр Татьяны Тотьмяниной – Максима Маринина.

- Александр Васильевич учил нас не только красиво танцевать, но и понимать, что скрывается за образом, характером. Для этого он водил нас в Мариинский театр, - отметила олимпийская чемпионка Елена Бережная.

По словам коллег и учеников, Александр Матвеев был не только преданным делу профессионалом, внесшим большой вклад в развитие петербургской школы парного катания, но и просто очень воспитанным и интеллигентным человеком.

- Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким, коллегам Александра Васильевича. Для отечественного фигурного катания его уход большая потеря… Светлая память…, - говорится в некрологе.

Прославленного хореографа похоронят во вторник на одном из кладбищ Петербурга.

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