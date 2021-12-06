Мороз в Санкт-Петербурге побил рекорд холодов 128-летней давности

Сильный мороз в Петербурге установил рекорд Фото: Артем КИЛЬКИН

Декабрь в Санкт-Петербурге начался очень необычно: снегопады и лютый мороз. Сначала город завалило снегом так, что случился настоящий коллапс. После начало сильно холодать. Так, в понедельник, 6 декабря 2021 года, морозы в Северной столице установили настоящий рекорд - так холодно в это день в городе не было с 1893 года.

- Как это часто бывает в условиях антициклональной, малооблачной и тихой погоды, минимальная температура воздуха наблюдается в момент близкий к восходу солнца. Так произошло сегодняшним утром в Северной столице. Если к 6 часам утра минимальные термометры показывали -20,9 градусов, то за последующие 3 часа температура воздуха опустилась ещё на одну десятую, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В итоге температура воздуха в Северной столице опустилась до минус 21 градуса. Это пока что минимум для сегодня.

Напомним, что днем в Петербурге будет сухо, лишь к вечеру пойдет небольшой снег. Температура воздуха составит 16-18 градусов мороза, по Ленинградской области минус 15-20 градусов.