В Новом году - новые метры

Подарите себе новоселье. Фото: пресс-служба РСТИ.

До конца декабря 2021 года застройщик предоставляет скидки до 300 тысяч рублей на квартиры в жилых комплексах New Time, Terra, «БелАрт», Cube и «Тайм Сквер».

Чем больше площадь выбранной квартиры, тем выше скидка: для однокомнатных квартир - 100 тысяч, для двухкомнатных - 200 тысяч, а для трехкомнатных - 300 тысяч рублей. Главное, не опоздать, ведь количество лотов ограничено!

Петербуржцы могут получить и более существенную скидку: при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе премиум-класса Familia, расположенном на Петровском острове, скидка достигнет 600 тысяч рублей. Но и здесь акция действует до 31 декабря.

New Time - жилой комплекс комфорт-класса на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. В проект входят семь 13-этажных жилых корпусов. На территории ЖК появится встроенно-пристроенный детский сад на 120 мест.

Terra - жилой комплекс класса бизнес-лайт на Земледельческой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга рядом с Пионерским садом. Комплекс состоит из трех корпусов переменной этажности (от 7 до 13 этажей). В рамках проекта будет построен детский сад на 220 мест.

«БелАрт» - жилой комплекс комфорт-класса, который строится на границе Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, в шаговой доступности от станции метро «Лесная». В состав проекта входят пять домов переменной этажности (от 12 до 23 этажей).

Cube - жилой комплекс комфорт-класса, который возводится на пересечении Кубинской улицы и 2-го Предпортового проезда в Московском районе Санкт-Петербурга. В состав проекта входят пять корпусов переменной этажности (от 12 до 18 этажей).

«Тайм Сквер» - новый жилой комплекс, строящийся на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, рядом с Юнтоловским лесопарком. В состав проекта входят тринадцать корпусов высотой 13 этажей.

Familia - жилой комплекс премиум-класса на Петровском острове, состоящий из трех восьмиэтажных корпусов. На придомовой территории предусмотрен детский сад на 100 мест.