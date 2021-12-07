Комнаты в коммуналках могут запретить сдавать без согласия всех жильцов

По статистке, чуть ли не каждый десятый петербуржец делит кухню с соседями. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коммуналки - один из символов Северной столицы и ее головная боль. По статистке, чуть ли не каждый десятый петербуржец делит кухню с соседями и стоит по утрам в очереди в ванную. А кто-то просто получает доход со своих «квадратов». Однако, как выяснилось, остальные собственники могут через суд запретить соседу сдавать свою недвижимость в аренду.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Еще в начале 2021 года Верховный суд России поставил точку в двухлетнем споре между собственниками трехкомнатной коммунальной квартиры в центре Москвы. Опираясь на ряд статей Жилищного кодекса, Фемида постановила запретить одному из хозяев сдавать свою комнату без письменного согласия остальных собственников.

Уже в апреле похожий случай произошел у нас в Петербурге. Сначала Октябрьский районный суд потребовал от собственника выселить арендаторов по требованию соседки, а затем также запретил сдавать свои «квадраты» без письменного согласия соседей. Основным доводом тогда стало то, что арендаторы пользуются общим имуществом.

- Это решение законно, так как оно полностью согласуется с позицией Верховного суда. Поэтому комнаты в коммуналках должны сдавать только с согласия стальных собственников, - отметила юрист в области ТСЖ и ЖКХ Ольга Перминова.

«КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ НЕДОВОЛЕН КВАРТИРАНТАМИ»

Прецеденты привели к тому, что и другие собственники, уставшие от шумных и нечистоплотных квартирантов, стали обращаться в суды. В Петербурге даже появилось общественное движение, которое помогает добиться выселения арендаторов из коммуналок.

- Мы провели социальный опрос. Оказалось, что каждый четвертый собственник комнаты в коммуналке недоволен квартирантами своих соседей. Задача нашего движения - добиться «легкого» выселения. Кроме того, необходим законопроект, который предполагает ответственность для собственника, незаконно сдающего свою недвижимость, - отмечает общественник Сергей Кротов.

Каждый четвертый собственник комнаты в коммуналке недоволен квартирантами своих соседей. Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом закона, который обязывает владельцев комнат согласовывать заселение арендаторов с соседями, пока что нет. Но он может появиться.

- Закона у нас пока что действительно нет, но есть решение Верховного суда, на него сейчас и опираются, ставя точку в подобных спорах, - отметил председатель Комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов. - При этом проблема, о которой мы говорим, носит системный характер. Я думаю, что мы должны включить этот вопрос в перспективный план нашей работы. При обсуждении необходимо учитывать такие аспекты, как срок сдачи жилья и количество соседей.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Кто обычно снимает такое жилье?

Президент ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь ГОРСКИЙ:

- Типичный арендатор комнаты в первую очередь - иногородний студент, как очник, так и заочник, музыкант или начинающий айтишник. Есть категория - люди, которые только переехали в Петербург и находятся в поиске работы. Сложный контингент, который может доставлять неудобства соседям, это примерно десять процентов. Добавлю, что сейчас растет спрос на коммуналки из-за растущей цены на недвижимость. Минимальная стоимость средней по качеству комнаты составляет около 15 тысяч рублей в центре. Но это Петербург Достоевского - старый дом, двор колодец. И столько же на окраине, только там, как правило, лучше состояние.