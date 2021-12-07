Жить самим или инвестировать

Мы побеседовали с операционным директором компании PLG Ольгой Смирновой. Фото: Артем КИЛЬКИН

В чем особенности разных типов недвижимости? Чем петербургские апартаменты отличаются от столичных? От чего зависит их доходность и как ее просчитать? Ответы на эти и другие вопросы узнали у операционного директора компании PLG Ольги Смирновой.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СПЕЦИФИКА

За последние годы покупатели жилья и инвесторы уже успели узнать, что такое апартаменты. Это недвижимость, которая приобретается для сдачи в аренду.

В России столицей сервисных апартаментов считается Петербург.

- В Москве апартаменты - это, как правило, «квазижилье». Если на участке нельзя строить жилые дома, там строят апартаменты и используют их как обычные квартиры. Зачастую в таких проектах нет сервисной функции, - говорит операционный директор компании PLG Ольга Смирнова. - В Петербурге преобладают апарт-отели в классическом инвестиционном смысле слова. Мне кажется, это своего рода историческая память. Все-таки наш город - это город доходных домов, так что формат девелоперам хорошо знаком.

В Петербурге встретить хорошо спроектированный апарт-отель с доходными программами, профессиональной управляющей компанией и гостиничными сервисами гораздо проще, чем в столице. Более того, сегмент апартаментов в Северной столице постоянно совершенствуется.

- Мы, к примеру, создаем наши проекты по принципу 360 градусов. Этот подход учитывает все моменты, которые могут заинтересовать покупателя. Мы изучили и сравнили доходность банковских депозитов, гостиничный сервис, выбрали самые актуальные инструменты и усилили ими наш продукт. Все наши объекты сегментированы, в том числе и под спрос: можно себя почувствовать отчасти рантье, отчасти домовладельцем. Так, отель «Про.Молодость» на проспекте Большевиков ориентирован на молодежное размещение - туристов, студентов, молодые семьи. Отель IN2IT в Московском районе расположен на пересечении двух активных магистралей - Дунайского и Витебского проспектов. Преимущественно, он рассчитан на деловую аудиторию и бизнес-клиентов, - говорит Ольга Смирнова.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Все больше петербуржцев предпочитает сдавать собственное жилье и снимать другое. Или просто арендовать квадратные метры, даже не планируя покупать собственные. Это европейская традиция, которая постепенно приходит и к нам. Для современного человека в стремительно меняющемся мире менять жилье раз в 3-5 лет - нормальная ситуация. Житель мегаполиса перемещается в соответствии с основными вехами своего развития: учеба, работа, создание семьи, расширение семьи. В этой ситуации гораздо удобнее арендовать современное, стильное и комфортное жилье именно в том месте, где хочется жить в конкретный период. Спрос рождает предложение, и рынок апартаментов активно развивается.

- На мой взгляд, есть два базовых тренда развития рынка апартаментов. Во-первых, в глобальной перспективе сервисная недвижимость заменит собой жилье, то есть вся жилая недвижимость нарастит сервисную составляющую. Во-вторых, они будут совершенствоваться с точки зрения самого продукта, становиться все более концептуальными. Например, апартаменты в центре Петербурга будут тяготеть к уровню пяти звезд - это гостиницы в историческом центре в окружении достопримечательностей с соответствующим оформлением и обслуживанием. Апартаменты в удаленных от центра районах будут предлагать сервисное проживание, которое нам нужно, чтобы жить свою жизнь - быструю, цифровую, стремительную, - добавляет Ольга Смирнова.

Кстати, «звезды» для апарт-отелей - не просто символы. Апарт-отели проверяет специальная комиссия, которая оценивает эргономичность номеров, качество оборудования, мебели, инфраструктуры, инженерии, отделки холлов, а главное - комфортность размещения и сервис. Факторов так много, что лучше их учесть изначально, еще на стадии проектирования здания. Отели «Про.Молодость» и «Интуит» строились уже с учетом требований современной классификации и имеют по три «звезды».

- В своих продуктах мы используем много инновационных возможностей. В специальных мобильных приложениях инвесторы могут видеть расчеты коммунальных платежей, получают отчеты по доходности. Свое приложение есть и для гостей отелей - в них можно забронировать номера, заказать услуги. Все наши объекты находятся под управлением профессионального оператора, - добавляет Ольга Смирнова.

В ЧЕМ ВЫГОДА

Выгоднее всего покупать апартаменты для сдачи в аренду. Стоимость такой недвижимости ниже, чем цена квартиры, при этом все услуги по управлению берет на себя управляющая компания. Величина дохода - это, пожалуй, и есть главный вопрос, который интересует инвесторов. Каждый апарт-отель предлагает определенный пакет.

- Ежемесячная выплата зависит от программы. По программе «Гарантированный доход» можно заключить договор с оператором и получать выплаты независимо от загрузки отеля. Это 20-30 тысяч в месяц в зависимости от проекта. Программа «Участие в бизнесе» учитывает загрузку отеля и позволяет зарабатывать до 80 тысяч рублей в высокий сезон с одного номера, - говорит Ольга Смирнова.