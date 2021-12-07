В главном корпусе СПбГУПТД состоялось торжественное закрытие action-тренинга «Полигон». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Action-тренинг «Полигон» — это редкий формат обучения компетенциям soft-skills, который даёт возможности для прокачки личностных навыков в социальной сфере по различным трекам: коммуникация, дизайн-лонгриды, диджитал-маркетинг, продвижение, ораторское искусство, создание сообществ и проведение переговоров. В рамках реализации проекта участники смогли применить знания на практике, а победители и призеры уже в ближайшее время пройдут стажировки у компаний-партнёров. Проект реализуется Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна при грантовой поддержке Росмолодежи.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Идейные корни «Полигона» уходят в традиции братств «греческих букв» американских колледжей, которые принимали в свое сообщество новичков только после выполнения незаурядных заданий. Все они приближены к реальным условиям работы проектных менеджеров, но держатся организаторами в строжайшем секрете. Участники выполняют реальные задания в реальном времени, испытывая недостаток времени, ресурсов, помощников, сталкиваясь с безвыходными на первый взгляд ситуациями и необходимостью действовать в состоянии вызова.

В нынешнем сезоне «Полигона» партнерами тренинга выступили диджитал-агентство Bull&Dog, молодежное пространство «Просто», компания TORestate, Headsand Heads Таврида. АРТ, ИКОМ России и Молодая гвардия Единой России Ленинградской области.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

На онлайн-этапе организаторы и эксперты получили более 1000 заявок и отобрали из всего количества только самых замотивированных, ими оказались 40 студентов петербургских вузов. До публичных выступлений было допущено всего 6 из 10 команд. По итогу креативной соревнований победителями и призерами стали команды СПбПУ, СПбГУ, СПбГУПТД, СПбГУП, СПБГЭУ, НГУ им. П.Ф.Лесгафта.

Студентка Высшей школы печати и медиатехнологий Университета промышленных технологий и дизайна Валерия Мальцева одержала победу в рамках индивидуального рейтинга проекта «Полигон». Теперь девушке предстоит пройти стажировку на Московском Фестивале «Таврида.АРТ». В индивидуальной номинации «самый активный участник» победила студентка Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Анастасия Китаева. В рамках общекомандного зачета золото досталось команде «Формула» (сборная студентов СПбГУПТД, СПбПУ, СПбГУ), призервторой степени - команда «На победу напали» (СПбГУПТД, СПбГУП, РАНХиГС), третей степени –команда «Спектр» (СПбГЭУ, РАНХиГС, НГУ им. П.Ф. Лесгафта).

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Все студенты смогут пополнить свое портфолио участием в программах стажировки в компаниях-партнерах проекта «Полигон».