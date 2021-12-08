«Это было немыслимо!»: Эльдар Рязанов лично утвердил Алису Фрейндлих без проб на роль в «Служебном романе»

Алиса Фрейндлих празднует День рождения! Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

8 декабря день рождения отмечает Алиса Фрейндлих – в 2021 году ей исполняется 87 лет! Звезда «Служебного романа», «Трех мушкетеров» и «Соломенной шляпки», актриса Большого драматического театра имени Товстоногова, несмотря на свою известность, остается женщиной-загадкой. Она почти не общается с журналистами и не ведет аккаунты в соцсетях. «Комсомолка» в Петербурге» поговорила с ее друзьями, чтобы узнать о ее жизни немного больше. Например, почему Эльдар Рязанов отказал ей в роли Нади из «Иронии судьбы…», и какая она в кругу близких.

В «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» УТВЕРДИЛИ БЕЗ ПРОБ

По-настоящему всенародная известность к Алисе Фрейндлих пришла в 1977 году с выходом на экраны фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман». Однако мало кто знает, что ее дебют в большом кино мог состояться на два года раньше. В свое время Алиса Фрейндлих была одной из главных претенденток на роль Нади Шевелевой в самой известной новогодней ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Алиса Фрейндлих и легендарный театральный режиссер Георгий Александрович Товстоногов. Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

Обычно в СМИ пишут, что этому помешали члены художественного совета. Якобы, им не понравились пробы Фрейндлих. Но как рассказала «КП» дочь Эльдара Рязанова, в действительности актрису отказался утверждать… сам режиссер.

- Отца не устраивало, что советские актрисы не способны были так тонко изображать любовь, как иностранки, были попросту к этому не приспособлены, - призналась «КП» - Петербург» Ольга Рязанова. – Так что результатом всех проб – в том числе и Алисы Фрейндлих – папа остался недоволен. А потом буквально в последний момент возникла Барбара Брыльска, которая в 1972 сыграла главную роль в «Анатомии любви», и все само собой сложилось.

Зато в следующий свой проект Эльдар Рязанов взял Алису Фрейндлих безо всяких проб.

- По тем временем это было вообще немыслимо! – вспоминает актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. - В «Служебном романе» она сыграла Ольгу Рыжову, бывшую возлюбленную главного «злодея» Самохвалова. – Художественные советы требовали, чтобы на любую роль – а тем более на главную, которую исполнила Алиса – предоставлялось не менее двух кандидатур, а в идеале вообще три-четыре. Но у Эльдара Александровича в то время была такая слава, так он был любим и зрителями и руководством, что ему пошли навстречу.

На протяжении многих лет Алиса Фрейндлих дружит с еще одним всенародным любимцем - актером Олегом Басилашвили. Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

«КОРОЛЕВА ИМПРОВИЗАЦИЙ»

«Служебный роман», вспоминает Светлана Немоляева, получился таким душевным и по-настоящему народным в том числе благодаря самой Алисе Фрейндлих и ее таланту к импровизациям.

- Алиса - королева импровизаций, я говорю вам это совершенно уверенно, - рассказывает актриса. – Как минимум две ключевые сцены всего фильма – когда Новосельцев соблазняет ее героиню сначала коктейлями, потом грибами и стихами и их искрометная ссора в конце – сымпровизированы практически полностью. В сценарии были прописаны лишь общая канва и их ключевые реплики, все остальное – чистой воды актерская придумка.

А во время ленинградской премьеры «Служебного романа» Алиса Фрейндлих устроила у себя дома большой банкет, куда пригласила самого Эльдара Рязанова с дочкой Ольгой, партнеров по площадке, съемочную группу, своих друзей и родственников.

- Несмотря на то, что мы общаемся долгие годы, я не могу дать какого-то точного определения характеру Алисы, - рассказал «КП» в Петербурге» Олег Басилавшили. – Это живой человек. Творческий человек. А что самое главное – полностью чуждый какой-то актерской фанаберии. У нее очень простое и правильное отношение и к съемкам в кино, и к игре в театре – она работает. Работает в надежде на то, что из этой работы может получиться что-то хорошее. Ну и кроме того Алиса – очень требовательный человек, к самой себе в первую очередь. Если она репетирует – то до изнеможения, одну сцену может проигрывать десятки раз, пока не добьется результата.

Алиса Фрейндлих вместе с дочерью Варварой Владимировой. Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

«НИКАКОЙ ЗВЕЗДНОСТИ»

Когда-то журналисты писали и о том, что Фрейндлих и Басилашвили связывали романтические узы. И неудивительно: два секс-символа советской эпохи, прекрасная пара на экране и на театральных подмостках, невероятно близкие друзья – трудно не заподозрить их в своем собственном, камерном «служебном романе». Но тем не менее…

- У нее своя семья, у меня – своя, - заключил актер. – Мы очень хорошо относимся друг к другу, а что касается каких-либо романтических отношений – вся наша романтика живет только на съемочной площадке и во время репетиций и спектаклей.

Впрочем, если на сцене Алиса Фрейндлих блистает вот уже много лет, и каждый ее образ горячо любим зрителями и досконально изучен киноведами и театральными критиками, то о том, какая она в быту и обычной жизни, известно немногое.

- В ней есть некоторая интровертность, закрытость…Я думаю, это обусловлено немецкими корнями, - рассказывает режиссер-постановщик, легенда Ленинградского телевидения Ирина Тайманова. С Алисой Фрейндлих она знакома больше сорока лет. – Тем не менее никакой холодности, никакой отстраненности, никакой звездности в ней нет. Алиса очень открытый человек, очень дружелюбный, расположенный к людям. Она, я уверена, знает поименно всех работников сцены в Большом драматическом театре – от реквизиторов до осветителей. Никогда не повышает голос. Всего два раза мне довелось видеть, как Алиса гневается. У нее становятся стальными глаза и голос. И все. И этого неизменно оказывается достаточно. Я очень люблю ее стиль - строгий и элегантный, такой же, как ее характер. Ее потрясающее чувство юмора.

По словам Ирины Таймановой, Фрейндлих практически равнодушна к украшениям, любит разве что бирюзу и редко отказывает себе в удовольствии надеть что-то элегантное и небольшое с этим камнем - который, к слову, как считается, помогает женщинам раскрыть свою внутреннюю красоту и предохраняет от неудач.

Прошлый Новый год Алиса Фрейндлих встретила в больнице. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Фото: Instagram Анны Тарасовой

- А еще - вы, должно быть знаете, - ее просто невозможно представить без тонкой сигареты в мундштуке, - признается Ирина Тайманова. - Причем курение тоже идеально вписывается в ее образ. Хотя, если честно, я очень надеялась, что после перенесенной болезни она это увлечение оставит. Но нет - насколько я знаю, Алиса все же решила не изменять себе.

ПОБЕДИЛА КОВИД – И ВЫШЛА НА СЦЕНУ

Этот год у актрисы выдался непростым. Весной она попала в больницу с коронавирусом. Перенесла цитокиновый шторм – опасное осложнение, при котором иммунная система человека начинает атаковать его же собственный организм – получила серьезное поражение легких. На поправку шла с трудом: сказались многие годы курения.

- Вдобавок, вирус дал большую нагрузку на сосуды - какое-то время у нее фиксировали большие скачки давления, - рассказывали «КП» медики на условиях анонимности. - И то и другое удалось купировать при помощи интенсивной терапии.

Едва оправившись, Алиса Фрейндлих благополучно вернулась в родной Большой драматический театр имени Товстоногова. 26 декабря ее вновь можно будет увидеть в спектакле «Волнение», который специально для нее поставил драматург Иван Вырыпаев.

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