В главной роли иностранный студент Юсеф, который учится в России. Фото: ЛенТВ24.

Можно ли побывать в разных эпохах, окунуться в культурное многообразие и даже «попробовать» историю на вкус, не изобретая машину времени? Да, конечно! И мы знаем, как это сделать, не покидая пределы одного региона - Ленинградской области. Региональный комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям подготовил цикл передач «Как это по-русски в Ленинградской области», который покажет телеканал ЛенТВ24.

В главной роли иностранный студент Юсеф, который учится в России. На протяжении шести передач он будет открывать для себя особенности Ленинградской области: изучать кухню, историю, язык и традиционные ремесла. Скучатьне придется, ведь регион большой и ин-тересного очень много! А помогать Юсефу будет телеведущий Влад.

Первая программа уже вышла в эфир в первых числах декабря. Начали, как водится, с самого вкусного - национальной кухни. Юсеф и Влад посетили деревню Большие Поля, попробовали своими руками приготовить щи и блины по традиционным рецептам. А потом сравнили, как изменились эти блюда с XVIII века.

Следующая программа - о русских народных ремеслах. Главные герои будут расписывать блюдца в волховской технике, вышьют бисером настоящий кокошник во Всеволожске и посетят современное предприятие по изготовлению валенок в Гатчине. Пожалуй, это самый колоритный выпуск!

Затем Юсеф и Влад побывают на традиционной древнерусской свадьбе, на рыбалке, ну и, конечно, в бане!

В разговоре о России нельзя обойтись без ее истории и культуры. Ведущие посетят могилу вещего Олега в Старой Ладоге, увидят Гатчинский дворец и музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске. Они познакомятся с традициями иконописи, побывают в музее великого русского композитора Римского-Корсакова в Тихвине и, конечно, проник-нутся традициями русского театра.

А в последнем выпуске программы Юсеф получит несколько уроков русского языка, который считается одним из самых сложных в мире. Как он справится - смотрите на телеканале ЛенТВ24.

В комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям уверены, что передачи по-новому откроют русскую культуру и Ленобласть: все, кто узнает ее поближе, обязательно полюбят этот край.