Когда все важны: В Ленобласти изучают, как живут коренные малочисленные народы

Экспедиции стартовали летом и продолжались четыре месяца. Фото: msu.lenobl.ru.

Вопросу, как живут коренные малочисленные народы, в 47-м регионе уделяют постоянное внимание. Вепсы, водь и ижора - те три народа, которые и на этот раз попали в фокус исследования.

Нынешний мониторинг проведен комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти в рамках областной госпрограммы, нацеленной на устойчивое общественное развитие. Экспедиции стартовали летом и продолжались четыре месяца. Их участники побывали в пяти районах: Подпорожском, Тихвинском, Бокситогорском, Лодейнопольском и Кингисеппском.

- Именно там традиционно проживают коренные малочисленные народы, - пояснили в комитете. - Мы изучали социально-демографические аспекты, перспективы сохранения языков, оценивали реальный потенциал - сколько всего представителей народов. Смотрели, как разные факторы влияют на территории районов их проживания.

Отдельный блок мониторинга был связан с культурой - ремесла, праздники,фестивали. Отметим, что с 2015 года комитет финансирует курсы по изучению языков, а также поддерживает школу ремесел, этнические фестивали и местные праздники, издает книги на языках коренных малочисленных народов. Цикл фильмов о кухне коренных народов, снятый по инициативе комитета, недавно получил первый приз конкурса «СМИротворец». На поддержку проектов коренных народов в области ежегодно выделяется порядка 13 миллио-нов рублей.

Сейчас специалисты будут анализировать данные мониторинга. Первые выводыпоказывают, что активнее других включаются в сохранение культуры, языка и «духа» своей национальности люди 1950-1970-х годов рождения. Они участвуют в делах общин, приучают к традиционному промыслу молодежь. Например, для ижоры - это рыболовство и заготовка даров леса.

Конечно, идет активная межэтническая ассимиляция, поэтому исследователи вовлекли в опрос и тех, кто наполовину или даже на четверть относится к коренным народам. Итоги мониторинга помогут правильно расставить приоритеты: что интереснее людям, какие проекты надо поддерживать и в каком направлении дальше формировать госпрограмму.