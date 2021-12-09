«Когда надели скафандр, было страшно»: Дублирующему составу фильма «Вызов» предложили стать космонавтами

Алену Мордвину и Алексея Дудина готовили как настоящих космонавтов. Фото: Юлия СТАЛИНА

«Вызов» - это первый в истории фильм, который снимался в реальном космосе. Еще 5 октября киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова отправился на МКС. А 17 октября съемочная группа вернулась на Землю.

Помимо Пересильд и Шипенко, к космоэкспедиции готовили дублирующий состав - 34-летнюю актрису Алену Мордовину и 44-летнего оператора Алексея Дудина. За три месяца они прошли огонь и воду и были готовы в любую минуту заменить коллег. «Комсомолка» пообщалась с дублирующим киноэкипажем во время VI Всероссийского форума космонавтики и авиации «КосмоСтарт». Организатором мероприятия выступил Государственный университет аэрокосмического приборостроения совместно с Северо-Западной межрегиональной общественной организацией Федерации космонавтики РФ и госкорпорацией «Роскосмос».

«ТРЕНИРОВКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ В ГОЛОВЕ»

- В советское время мальчишки и девчонки мечтали стать космонавтами. Вы тоже?

Алексей ДУДИН: - Я как раз застал те годы, когда все дети поголовно мечтали об этом. Но наступили тяжелые времена, распадался СССР, и мечты куда-то пропали. О космосе забыли все и, к сожалению, долго не говорили об этом. После фильма «Время первых» (рассказывает о первом выходе в открытый космос, который совершил Алексей Леонов. - Прим. ред.) мне вновь захотелось в космос.

Алена МОРДОВИНА: - Я родилась в другое время, и космос уже был не так популярен. Только в школе изредка говорили об этом. Мысли стать космонавтом даже не возникало - мне казалось, такое для меня невозможно. Мне очень понравился фильм «Время первых», и именно он вызвал у меня интерес к космосу. Изучала биографии космонавтов и как все было в реальности.

Алена Мордвина и Алексей Дудин могли заметить Юлию Пересильд и Клима Шипенко. Фото: instagram.com/malyonochka

- У вас не получилось полететь в космос, но желание еще есть снять там фильм?

Алексей ДУДИН: - Желание увидеть космос, конечно, есть, ведь мы прошли полноценную подготовку как основной экипаж. Но я бы назвал нас космическими туристами. Космос нас не отпускает, а тренировки как будто продолжаются в голове. Мы на связи с Роскосмосом и постоянно решаем задачи нашего проекта.

«НЕ ОТПУСКАЛА МЫСЛЬ, ЧТО ЗА НАМИ НАБЛЮДАЮТ»

- Что было самым сложным в подготовке?

Алена МОРДОВИНА: - Мне постоянно задают этот вопрос, но в голову ничего не приходит. Все было так увлекательно, что о трудностях думать было некогда. Главное, что мы были здоровы и все подходили к процессу с этой точки зрения. Но, когда я первый раз надела скафандр и его надули, в этот момент мне было немного страшно, ведь от целости скафандра зависит моя жизнь.

Алексей ДУДИН: - Мне сложно было находиться все время под присмотром. Я люблю свободу, а мысль, что за тобой наблюдают, не отпускала. Был у нас забавный случай, когда мы репетировали спуск на воду: мы были в лодке, а Алена перепутала право и лево. Но в тот момент нам было не смешно.

- Когда ваши коллеги полетели на МКС, что вы чувствовали?

Алексей ДУДИН: - Восторг за ребят, гордость. Мы ведь не знали, как это - снимать кино в космосе. Вообще не представляли техническую сторону. Теперь мы можем снимать кино не только на земле. И это круто.

- Говорят, Дмитрий Рогозин пригласил вас стать космонавтами. Это правда?

Алена МОРДОВИНА: - Это правда. Мы постоянно на связи с руководством Роскосмоса. Я допускаю такое, только не знаю, чем бы конкретно там занялась.

- Что вам понравилось больше всего из космического рациона?

Алексей ДУДИН: - Вся еда очень вкусная, но выше всяких похвал творожки и йогурты, которые можно ничем не разводить и грызть просто так. У американцев, кстати, есть очень вкусные морепродукты. И на МКС космонавты иногда угощают едой друг друга.