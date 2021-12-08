Билеты с QR-кодами и минус 24 маршрута: Как изменится сеть общественного транспорта в Санкт-Петербурге с апреля 2022 года

Весной 2022 года Петербург начнет поэтапный переход на новую транспортную модель. Фото: Артем КИЛЬКИН

Весной 2022 года Петербург начнет поэтапный переход на новую транспортную модель - приступит, в народе, к транспортной реформе. Первыми транспортные новации оценят жители северных районов Петербурга: Красногвардейского, Курортного, Калининского, Выборгского и Приморского. Уберут в апреле и несколько маршруток на юге города.

Но изменения горожане почувствуют раньше: с Нового года тарифы на проезд вырастут - и жетон будет стоить 65 рублей, билет на наземку - 60 рублей. К чему еще готовиться петербуржцам? Спросили у экспертов.

Новая транспортная модель сильно изменит привычный уклад жизни пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО

МАРШРУТОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

На первом этапе, который стартует с апреля 2022-го, 24 коммерческих маршрута Петербурга заменят социальными автобусами. Также появится пересадочный тариф «60 минут», по которому первая поездка на наземном транспорте в течение часа будет стоить 40 рублей, вторая обойдется всего в 10 рублей, а третья станет бесплатной.

До конца 2022 года проведут еще два этапа замены маршруток на социальные автобусы по 68 направлениям. Эти автобусы выйдут на линии либо 1 июня, либо 15 июля. Итого до конца года на социальные рельсы переставят 92 маршрута, при этом трассы 5 из них будут абсолютно новыми.

При этом сейчас в Петербурге действует свыше 200 коммерческих направлений. Получается, что при переходе на новую транспортную модель количество маршрутов сократится. Петербуржцы переживают, что из-за этого им придется делать много пересадок.

Как рассказали в ГКУ «Организатор перевозок», наряду с государственным перевозчиком, в городе останется всего 4 коммерческих вместо 16. Они будут по контракту обслуживать социальные автобусные маршруты. Какую долю из новых 92 каждый возьмет на себя, пока неизвестно. Но в целом «Веста-Сервис» станет работать на 167 направлениях, «Третьему парку» достанется 113, а «Такси» будет работать на 11 маршрутах. Появится и новичок - подмосковный «Домтрансавто», он пустит транспорт по 56 направлениям.

- Очевидно, новая транспортная модель сильно изменит привычный уклад жизни пассажиров. Лоты стали крупнее, поэтому небольшие перевозчики не смогли участвовать в госзакупках на их обслуживание. Имеет ли это отношение к конкуренции? Да, конечно. Но все процедуры проведены чисто, без нарушений. А решение укрупнять лоты - это, скорее, относится к политике, - рассуждает эксперт в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев.

В городе появится новый транспорт. Фото: Ольга ЖУК

Из-за множества маршрутов заранее предугадать слабые места новой транспортной модели сложно. Да и вообще, по мнению Бурцева, анализировать ситуацию в отдельно взятых районах некорректно.

- Это должен быть единый организм, обеспечивающий новое качество услуг, не хуже сегодняшнего, а в идеале - лучше. Однако, судя по тому, что автобусы до сих пор не закупили, а маршруты так и не обсудили с жителями, поэтому возможность успешной реализации пока вызывает сомнения, - отмечает эксперт.

ПРИГОРОДЫ СПАСУТ ЭЛЕКТРИЧКИ

С большим недоверием к новой транспортной модели отнеслись жители наиболее удаленных от центра Курортного и Кронштадтского районов. Это и понятно: там нет метро, трамваев и троллейбусов, а основой вид транспорта для большей части населения - маршрутки.

- Автобус будет плестись со всеми остановками по два часа. Это что теперь, полдня придется тратить на дорогу до работы?! - заранее возмущается народ.

Но Комитет по транспорту нашел альтернативу пригородным маршруткам: в отделенные районы запустят автобусы-экспрессы (с минимумом промежуточных остановок) по аналогии с теми, что сейчас ходят до Пулково.

Помогут жителям пригородов и скоростные электрички, которые начнут курсировать с интервалом 15-20 минут с 2023 года. Правда, начнется железнодорожное обновление с юга города.

- В 2023 году в Пушкин и Павловск можно будет запустить скоростные электрички из пяти и десяти вагонов, - отметил глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков. - Затем такое сообщение планируется развивать на Сестрорецком направлении до Зеленогорска, а дальше и в Колпино с перспективой на Тосно. Не следует забывать и про Гатчину.

В дальнейшем планируют разработать новый тариф, который поможет интегрировать городские электрички в систему наземки. Пассажиры смогут по одному билету пересаживаться с железнодорожного на наземный транспорт.

Из-за множества маршрутов заранее предугадать слабые места новой транспортной модели сложно. Фото: Олег ЗОЛОТО

ТРАНСПОРТ СОВМЕСТЯТ С МАГАЗИНАМИ

Еще одна заметная новинка ближайшего будущего - строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Такие объекты объединят выходы из подземки, уличные остановки, многофункциональные центры, торговые площадки и общественные пространства. Возводить их будут за счет частных инвестиций.

Первые четыре узла появятся на станциях метро «Старая Деревня», «Гражданский проспект», «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко». Хотя ТПУ напрямую не связаны с переходом на новую транспортную модель, они улучшат связь между районами и сделают пересадки пассажиров комфортнее.

- Но вряд ли ТПУ позволят вывести метро на самоокупаемость и тем самым сдержать тарифы. С одной стороны, узлы - это дополнительная прибыль, а с другой - затраты на их содержание, - считает Кирилл Поляков.

В ТЕМУ

Билеты снабдят QR-кодами

С весны в городе введут бумажную версию проездного. На билетах нового типа нанесут QR-коды. Бумажные проездные документы появится также и в метро. Переоборудование турникетов обойдется в 130 миллионов рублей, а сканеры в наземном транспорте - в 117 миллионов.

КОМПЕТЕНТНО

Михаил БУРЦЕВ, эксперт в области транспорта и транспортной инфраструктуры:

- Вопрос не в количестве социальных маршрутов, которые придут на замену коммерческим, а в проработке транспортной сети города и организации ее работы. Убрать коммерческие маршруты, которые дублировали социальные, бесспорно, давно было пора, и в результате оптимизации оставить зоны, в которых пассажирам придется добираться пешком, - это вряд ли взвешенное решение. Очевидно, маршрутная транспортная сеть города в ближайшее время претерпит не одно изменение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какими автобусами заменят маршрутки в Санкт-Петербурге в апреле 2022 года: Полный список рейсов

Первыми нововведение в полной мере смогут оценить жители северных районов города (подробности)