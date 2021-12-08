Какими автобусами заменят маршрутки в Санкт-Петербурге в апреле 2022 года: Полный список рейсов

Петербург откажется от 24 коммерческих маршрутов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году Петербург перейдет на новую транспортную модель, которая подразумевает полный отказ от маршруток. Вместо них по улицам города будут курсировать современные комфортабельные автобусы. Переход будет поэтапным. Так, с 1 апреля Северная столица планирует заменить маршрутки автобусами на 24 направлениях. Первыми нововведение в полной мере смогут оценить жители северных районов города: Красногвардейского, Калининского, Выборгского, Приморского и Курортного. Однако несколько маршруток также заменят автобусами на юге Санкт-Петербурга. «Комсомолка» подготовила список направлений, на которые новую транспортную модель опробуют в первую очередь.

Список новых маршрутов в Санкт-Петербурге: их введут в 2022 году.

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