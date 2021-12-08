Селам - врачей, рабочим - автобусы: Губернатор Ленобласти договорился с депутатами о социальных новшествах

Чтобы медицина стала доступна каждому, в отдаленных уголках региона построят 25 фельдшерских пунктов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце ноября глава Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с парламентариями областного Заксобрания. Острых тем было много - от обманутых дольщиков до выплат инвалидам. Не обошли стороной и главную тему последних полутора лет - коронавирус. Рассказываем о самых важных вопросах, которые подняли на встрече.

ПОДДЕРЖАТЬ ПОВЗРОСЛЕВШИХ ИНВАЛИДОВ

В регионе живет более 7 тысяч инвалидов с детства. Меры поддержки для детей-инвалидов и тех, кому уже исполнилось восемнадцать лет, разнятся. В области стараются сделать так, чтобы никто не оказался обделенным. Так, уже пять лет в 47-м регионе ежемесячно выплачивают пособие инвалидам с детства по зрению. Деньги получают все инвалиды 1-й группы. Выплата распространяется и на инвалидов 2-й группы, но если они одинокие и неработающие либо если они не работают и живут в семье, все члены которой тоже неработающие инвалиды с детства 1-й и 2-й групп.

- В 2016 году выплаты составляли 3,5 и 3 тысячи рублей, - пояснила председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева. - Когда приняли Социальный кодекс, критерий нуждаемости исключили, а в этом году выплаты увеличили.

Депутаты ЗакСа решили, что комплекс мер поддержки хоть и объемен (обслуживание на дому и в соцучреждениях, тревожная кнопка, материальная поддержка), но еще не идеален.

В частности, стоит ввести выплаты семьям с инвалидами, которым недавно исполнилось восемнадцать лет, ведь от того, что ребенок стал совершеннолетним, он не стал меньше нуждаться в лечении и реабилитации. Предложил парламент и синхронизировать областную соцподдержку с Петербургом. Конкретные меры проработают в ближайшее время.

ПОМОЧЬ УСТЬ-ЛУГЕ

Стройка завода по производству сжиженного природного газа в Кингисеппском районе в разгаре. Триллионные инвестиции важны для Ленобласти, но сейчас жители строительству не очень рады: 70 тысяч рабочих «не из региона», а с местной рабочей силой и вовсе 90 тысяч - и тихий город превратился в муравейник.

При этом отдела полиции в Усть-Луге нет. Разговоры о его строительстве идут десять лет. Наконец, под него решили переоборудовать детский сад, но на это нужно 40 миллионов рублей.

- Если не откликнутся инвесторы, сумму выделим из бюджета, - пообещал Дрозденко.

По словам председателя комитета правопорядка и безопасности Вячеслава Рябцева, когда отдел откроют, в нем будет сто полицейских. Когда стройка утихнет, останется сорок.

Но это не единственная проблема: строителям негде жить. Они снимают жилье в соседних населенных пунктах, а потом колесят между ними и Усть-Лугой на большегрузах, разбивая дороги. Сложно такому числу строителей и где-то питаться, и чем-то лечиться: единственная аптека открыта раз в неделю, а продуктовые опустели из-за наплыва покупателей.

Депутаты отметили: решать проблему надо комплексно - даже подумать о канализации, которая не рассчитана на такую нагрузку. Парламентарии с губернатором сформулировали меры, чтобы улучшить организацию труда (сейчас она, по словам Дрозденко, нулевая). Так, доставлять людей до работы и обратно будут на автобусах, а на дорогах усилят контроль за грузовиками.

ОБЕСПЕЧИТЬ МЕДИЦИНОЙ ВСЕХ

Почти треть жителей Ленобласти живет в деревнях, селах и поселках. Более 1,7 тысячи населенных пунктов настолько мало, что в каждом меньше 100 человек. Им сложно попасть даже к терапевту или педиатру, не говоря об узкопрофильных специалистах.

- Перед нами две задачи: строить фельдшерско-акушерские пункты и обеспечивать их кадрами, - пояснил глава комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. - Сейчас нужно построить минимум 25 пунктов.

В тех ФАПах, которые есть, не хватает персонала. Проблему стараются решать комплексно: расширяют программы целевого обучения, назначают медикам пособия и компенсационные выплаты, обеспечивают их жильем.

Отчасти выручают медицинские передвижные комплексы. Только за этот год их бригады совершили 9 тысяч выездов в удаленные населенные пункты и осмотрели 185 тысяч человек.

КСТАТИ

До конца года число обманутых дольщиков сократят на четверть, на 5 тысяч семей. Только за эту осень правительству Ленобласти удалось собрать 5 миллиардов инвестиций для завершения «долгостроев». Больше всего обманутых дольщиков в Мурино.

СКАЗАНО!

«На борьбу с ковидом из областного и федерального бюджетов направлено 18 миллиардов рублей - столько же тратим на все здравоохранение области в год. Самое страшное, что в неделю в среднем из-за коронавируса теряем 30 человек, а косвенные потери достигают 25 человек в день. Это сопоставимо с потерями в ходе боевых действий. Моя позиция такова: если положить на одну чашу весов человеческую жизнь, а на другую - ограничения, я всегда выберу первое».

(Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленобласти.)

А кому нужно помогать в первую очередь? Среди вариантов называют пенсионеров, детей, инвалидов и многих других. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А кому нужно помогать в первую очередь?

Игорь ГОРСКИЙ, президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

- В первую очередь надо помогать детям. Есть такая восточная мудрость: если хочешь победить врага - воспитай его детей. Поэтому мы должны заботиться о подрастающем поколении и следить за тем, чтобы никто, кроме нас, россиян, не вмешивался в воспитание наших детей.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА, педагог:

- Безусловно, нужно помогать пенсионерам и детям. Однако в особой поддержке, я считаю, нуждаются пациенты с тяжелыми онкологическими заболеваниями.

Сергей БОРТНИК, депутат Большеижорского городского поселения:

- В первую очередь помогать надо многодетным семьям. Меры поддержки в нашем государстве уже есть, но усилить их никогда не будет лишним. К примеру, многодетным семьям выделяют землю, но на то, чтобы построить на ней дом, средств хватает далеко не всем.

Юрий СВЕТЛИЧНЫЙ, общественный деятель:

- Помогать надо пенсионерам. Некоторые из них получают в месяц минимально - 11 тысяч рублей. Также не стоит забывать об инвалидах и многодетных семьях. Ну и, конечно, помощь нужна сиротам. Многим из них тяжело социализироваться, добиться положенного жилья и устроиться на работу.

Алексей ПРОСКУРИН, активист экологического патруля Ленинградской области:

- Вопрос сложный. Если отвечать на него в рамках нашей деятельности, то в поддержке нуждаются экологические направления, которыми занимаются в районных администрациях. А если в целом, то, конечно, помощь нужна всем социально незащищенным группам населения.