Вести правительства Ленобласти: Кластеру киберспорта - да, QR-кодам в транспорте - нет

Создать в регионе центр притяжения геймеров помогут университет ИТМО и международные компании. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

СКОРЫХ НЕ ХВАТАЕТ

Заседание членов областного правительства традиционно началось с коронавирусных новостей. Главный санитарный врач Ленобласти, руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Историк сообщила об обязательной вакцинации для некоторых новых категорий ленинградцев.

- В первую очередь это жители региона от 60 лет и старше, а также те, у кого есть хронические заболевания и нет противопоказаний к вакцинации, - уточнила Историк. - Также добавлены студенты старше 18 лет, которые обучаются в средних специальных и высших учебных заведениях.

Главный санитарный врач пояснила, что именно среди пожилых людей сильнее всего видны последствия перенесенного ковида. И смертность, к сожалению, в этой возрастной категории наибольшая.

При этом ужесточать коронавирусные ограничения областные власти в ближайшее время не планируют, несмотря на приближающиеся новогодние праздники. Массовых гуляний, конечно, ожидать не приходится, но и сидеть по домам будет необязательно.

- У нас сегодня работает достаточно разумная система ограничений, все разбито точечно, по зонам - «красная», «желтая», «зеленая», - пояснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Ограничения для проведения массовых мероприятий, конечно, оставляем, но QR-кодов в общественном транспорте, вопреки слухам, не будет. Для сферы услуг, где оформлены ковид-паспорта, посещение по кодам вводить также не собираемся.

Но есть и неприятный момент: ленинградцы все чаще стали жаловаться главе региона на работу скорой помощи. Врачей приходится ждать очень долго, экипажей на область не хватает. И это притом что недавно и для скорой, и для неотложки были куплены новые машины.

Глава комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин признал проблему. По его словам, машин хватает, а вот с кадрами проблема. Многие медики болеют сами, растет заболеваемость гриппом (на коронавирусе ведь свет клином не сошелся). Очень много пациентов лечатся амбулаторно, и число вызовов резко выросло.

- Сейчас при повышении температуры тела каждый пациент вызывает скорую, что влияет на загрузку, - пояснил Вылегжанин. - Мы дополнительно оснастили сто бригад неотложной помощи.

НОВШЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА

Еще одна важная тема - поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленобласти. В регионе разработана стратегия его развития до 2030 года. На заседании включили в нее новые направления и увеличили основные целевые показатели.

Так, в плане появился «Электронный магазин» - мобильное приложение для закупок небольшого объема, до 600 тысяч рублей. Еще одна инициатива - создание базы объектов недвижимого имущества, например, заброшенных зданий детских лагерей. Ее можно было бы использовать для открытия нового бизнеса. Среди других новых направлений - подготовка и развитие кадров для предпринимателей, а также усиление поддержки малого и среднего бизнеса в социальной сфере, экологии, спорте и туризме.

- Хочу обратить внимание на поддержку предпринимательства на муниципальном уровне, -прокомментировал Александр Дрозденко. - Несмотря на общий рост налоговых отчислений, оборот малых и средних предприятий снижается, поэтому важно учитывать финансовое состояние бизнеса.

На заседании подвели итог реализации первого этапа стратегии. За период с 2018 по 2020 год объем поддержки малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области составил более 2,8 миллиарда рублей, из которых 2,27 миллиарда - средства областного бюджета. При этом количество предпринимателей выросло за 3 года почти на 14 процентов, а численность занятных в этой сфере - почти на треть.

- Достижение и перевыполнение целевых показателей не только свидетельствует о правильных прогнозах, но еще раз подтверждает необходимость корректировки целевых значений в большую сторону, - подчеркнул заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Максим Федоров.

В итоге решили увеличить целевые показатели стратегии, а также ввести один новый - долю предпринимателей, которые пользуются услугами центра «Мой бизнес».

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

В том, что будущее за цифровыми технологиями, нет сомнений. Еще вчера «геймер» звучало презрительно, сегодня - уже уважительно. Киберспорт - сфера, в которой задействованы крупные инвестиции. Понимая это, в Ленобласти создают международный кластер киберспорта и цифрового контента на базе регионального мониторингового центра.

- Мы провели предварительную работу с университетом ИТМО, с коллегами из международных компаний, - рассказал председатель регионального комитета цифрового развития Андрей Сытник. - Они поддержали идею и готовы развивать такой центр в Ленинградской области.

Речь идет, прежде всего, о подготовке ленинградцев к первому международному турниру по инновационным технологичным видам спорта «Игры будущего - 2023». Он пройдет по 21 дисциплине, объединенной в 5 «вселенных»: Sports challenge, Battle challenge, AR/VR challenge, E-motions challenge и Technically assisted challenge. Кроме того, в рамках турнира будет организована лаборатория и образовательная платформа.

Какие города планеты примут соревнования, станет известно в мае 2022 года.

Обновленные классы появятся в Аннино и Оредеже. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

В селах построят школы

17 проектов комплексного развития сельских территорий Ленобласти уже одобрил Минсельхоз. Их должны будут реализовать до 2024 года, а на строительство социальных объектов здесь выделят 1,15 миллиарда рублей. Александр Дрозденко подчеркнул, что поддержка федерального бюджета - это огромная возможность для региона.

- Нам необходимо активно пользоваться преимуществами федеральных программ, - заявил губернатор.

В частности, в следующем году в программу финансирования включены два комплексных проекта в Ломоносовском и Лужском районах. Деньги дают на реновацию Аннинских средней школы и детского сада, строительство распределительного газопровода и реконструкцию здания Дома культуры в поселке Новоселье. Большое обновление ждет и поселок Оредеж - здесь построят футбольное поле с естественным покрытием, а также капитально отремонтируют детский сад, школу и дом творчества.