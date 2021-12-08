Ленобласть готовится к 350-летию Петра Первого

К круглой дате в порядок приводят наследие региона, хранящее отпечаток петровских времен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 июня 2022 года в России будут отмечать юбилей Петра Первого - реформатора, который изменил жизнь своих подданных и всего отечества. Указ о праздновании даты еще в 2018 году подписал нынешний президент России Владимир Путин. Один из ключевых регионов, где пройдут торжества, - Ленинградская область.

ОТ ШЛИССЕЛЬБУРГА ДО ВЫБОРГА

Одна из локаций, где самодержец оставил свой след, - крепость Орешек. С начала XVII века и на протяжении около 90 лет она была под властью шведов. В 1702-м Петр захватил этот стратегический выход к Балтийскому морю и переименовал его в Шлиссельбург («ключ-город»).

«Зело жесток сей орех был, однако ж, слава богу, счастливо разгрызен», - писал сам Петр.

Или Лодейное Поле. Здесь, на берегу Свири, располагалась Олонецкая верфь. Из всех первых верфей, построенных на берегах рек, эта проработала дольше всех. Здесь был построен «Штандарт» - первый парусный фрегат Балтфлота.

Линдуловская роща - старейший заказник с лиственницей, основанный по поручению государя, - привлекает гостей и сегодня. Фото: Олег ЗОЛОТО

А Линдуловская роща? Старейший заказник с лиственницей, который был основан по поручению Петра,- здесь выращивали идеальные деревья для строительства судов. Кажется, некоторые из них еще помнят самого Петра. А уже в конце XIX века рощу сделали заповедной. Таковой она остается по сей день.

И, конечно, осада Выборга, который тогда был тоже шведским, - одно из важнейших событий Северной войны. Шведы пытались захватить Петербург, Петр в ответ атаковал Выборг. Русская армия оказалась в итоге сильнее - и город, пусть не сразу, но пал.

РЕСТАВРАЦИЯ В РАЗГАРЕ

И это далеко не все места нынешней Ленобласти, хранящие след Петра.

- Сложно найти на территории региона место, которое не было бы связано с именем Петра Великого, - признал в ходе совещания, посвященного подготовке к юбилею, заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. - Но прежде всего, конечно, это Выборг, который он не смог взять с первого раза, а также Шлиссельбург, Лодейное Поле, где располагались Олонецкие верфи, Новая Ладога, территория нынешнего Кингисеппского и Ломоносовского районов, Приозерск и крепость Корела.

Подготовка к торжествам здесь сейчас идет полным ходом. Еще два года назад Александр Дрозденко докладывал Дмитрию Медведеву, тогда председателю правительства: к 2022 году в Ленинградской области состоится пять театральных премьер, откроются новые туристические маршруты, пройдут костюмированные балы и исторические реконструкции.

А сейчас в разгаре реставрация. К юбилею приводят в порядок объекты культурного наследия в Выборгском замке, Копорской и Ивангородской крепостях, Новой Ладоге.

Новая Ладога стала одной из точек нового туристического маршрута. Фото: Александр ГЛУЗ

В частности, продолжаются ремонтно-реставрационные работы в комплексе крепостных построек и сооружений на Замковом острове в Выборге. А в Копорской крепости в ноябре завершились противоаварийные работы: над Северной и Южной башнями возвели временную кровлю, укрепили въездной мост.

Почти 10 лет, с мая 2012 года, продолжаются масштабные работы в Ивангородской крепости. К самому юбилею не успеют, но к 2024 году на территории крепости, в отреставрированном Большом амбаре, планируют разместить новый музейный объект - постоянную экспозицию, посвященную истории города, находящегося на границе. Сейчас для будущего комплекса разрабатывают проект и смету.

КСТАТИ

Развитие петровских городов - это большая государственная программа. В ее рамках, например, пять лет назад в Новой Ладоге отреставрировали памятник архитектуры - дом, в котором в 1764–1768 годах находилось офицерское собрание Суздальского пехотного полка, командиром которого был Александр Суворов. Именно в этом доме великий полководец впервые представил на обсуждение офицерского собрания так называемое «полковое учреждение» - наставление о воинском распорядке, правилах обучения и воспитания офицеров и солдат.Как рассказали в правительстве Ленобласти, с конца прошлого года в этом доме работает музей, посвященный Суворову.

Кстати, сейчас в Новой Ладоге реставрируют бывший дом купца Тимофеева. В нем расположен Новоладожский историко-краеведческий музей.

- Кроме ремонтно-реставрационных работ, в объектах культурного наследия в Ивангороде, Лодейном Поле, Шлиссельбурге, Новой Ладоге создается комфортная городская среда, - добавил Владимир Цой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Туристов проведут по петровским местам

Подготовка к юбилею Петра Первого - это не только реставрация, но и повышение туристической привлекательности региона. В Ленобласти разработали и запустили маршрут «Петровские города Ленобласти». За два дня туристы посещают Шлиссельбург, Новую Ладогу и Лодейное Поле.

«Гостей региона ждет экскурсия по древнему Шлиссельбургскому тракту, - так описан маршрут на официальном туристском портале Ленобласти. - В самом Шлиссельбурге им расскажут об истории города, покажут памятник Петру Первому, каналы и шлюзы, построенные по его указу для обхода Ладожского озера».

В Новой Ладоге для туристов подготовили обзорную экскурсию с посещением краеведческого музея и комплекса бывшего Николо-Медведского монастыря, а в Лодейном Поле - знакомство с историей основания Олонецкой верфи.