Планы Ленобласти на ближайшие годы: Метро в Кудрово, КАД-2 и всем - газ

В планах привести в нормативное состояние 300 километров региональных трасс и разобраться с пробками в «спальниках». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итоги уходящего 2021-го впечатляют: 200 километров региональных трасс отремонтировали в этом году в Ленобласти, потратили на это 3 миллиарда рублей. Вице-губернатор по транспорту и ТЭК региона Сергей Харлашкин признал результат работы в нынешнем сезоне «вполне удовлетворительным» и рассказал, каких рекордов и новинок ждать ленинградцам в ближайшее время.

МОСТЫ НАВЕДУТ РАНЬШЕ СРОКА

Из главных результатов года: приведены в порядок основные, так называемые «вылетные» магистрали - те, которые соединяют регион с Санкт-Петербургом. Это Гостилицкое, Колтушское, Никольское и Приморское шоссе.

В вопросе ремонта в Ленобласти решили работать на опережение графика. Например, дорогу до Разметелево планировали реконструировать в 2023-м, но уложились намного раньше.

Переправы через Свирь и Волхов могут открыть через полтора года. Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

- Уже выполнены некоторые ремонты, которые по планам намечались на 2022 и даже 2023 годы, - рассказал Харлашкин. - На год раньше срока мы ввели в эксплуатацию путепровод над железнодорожными путями во Всеволожске, который соединил две части города.

Кстати, досрочно, скорее всего, достроят два моста - через Свирь в Подпорожье и через Волхов в Киришах. По словам Харлашкина, рабочее движение здесь могут запустить уже в 2023-м вместо запланированных 2025-2026 годов.

ОБЪЕХАТЬ МУРИНО ПОМОГУТ ФЕДЕРАЛЫ

Что будет дальше, во многом зависит от финансирования. Региональный бюджет не может прыгнуть выше головы, поэтому дорожный фонд на следующий год практически не изменился - те же 3 миллиарда. Теперь вопрос в том, насколько будет готов помочь федеральный бюджет. Пока что в планах области привести в нормативное состояние порядка 300 километров региональных трасс.

- Важно, что область получила одобрение правительства России на инфраструктурный кредит в размере 8,7 миллиарда рублей на дальнейшее расширение Колтушского шоссе, строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта Санкт-Петербурга и строительство развязки с Мурманским шоссе в Кудрово, - подчеркнул Харлашкин.

Документация по этим трем важнейшим дорожным стройкам еще в процессе. Не установлены и окончательные сроки. Впрочем, уже известно, что до строительства федеральные миллиарды доведут в течение двух лет.

Так, по Колтушскому шоссе запущен процесс изъятия земель: нужно выкупить 43 участка и три жилых дома. В планах расширить загруженный участок от Суоранды до Янино к 2024 году. На это потратят 2,5 из 8,7 федеральных миллиардов.

Обход Мурино «съест» 2,2 миллиарда рублей кредита - дорога станет альтернативой Токсовскому шоссе. Чтобы построить дублера, придется объединить усилия Ленобласти и Петербурга. Город свой участок обхода планирует сдать в 2024 году, предварительный срок участка области – 2025-й.

Но самым дорогим объектом станет развязка в Кудрово - на нее отдадут половину инфраструктурного кредита, 4 миллиарда рублей. Ранее развязку обещали открыть к 2025 году.

ВТОРУЮ КОЛЬЦЕВУЮ ПОСТРОЯТ ЩАДЯЩЕ

Еще одним из самых важных проектов в регионе называют строительство КАД-2. Предпроектные работы уже начались. Если раньше речь шла об использовании для дороги бетонки (трасса А-20), то сейчас планы изменились. Второе «кольцо» вокруг Петербурга построят с нуля неподалеку от КАД. Оно должно появиться уже к 2024 году.

- Это будет новая современная трасса, обходящая населенные пункты, - рассказал замглавы регионального правительства. - Со всеми «вылетными» шоссе построим двухуровневые развязки. Сейчас специалисты прорабатывают трассировку, чтобы максимально исключить выкуп земель и снос домов, садоводств, производств.

По словам Харлашкина, сейчас идут переговоры с Минобороны. Регион планирует частично задействовать под глобальную стройку военные испытательные полигоны.

МЕТРО ДО КУДРОВО ДОВЕДЕТ

Мечты когда-то все же станут явью, и продолжение оранжевой линии метрополитена появится на территории Ленобласти. По словам Сергея Харлашкина, примерная стоимость продления ветки и создания станции подземки в Кудрово уже известна - порядка 57 миллиардов рублей.

- На сегодня уже заказана разработка проекта непосредственно строительства метро от станции «Улица Дыбенко» до Кудрово, - пояснил чиновник. - Разрабатывается проект планировки территории городских земель для размещения станции.

Сейчас строительство нового ленинградского метро на контроле у президента: Владимир Путин еще летом поручил разработать и предоставить предложения по развитию в ближайшие годы метро Петербурга - в частности, станции «Кудрово» и депо «Правобережное», которое задумали рядом.

Регион примет самые известные гонки планеты в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Престижное статусное мероприятие, которое потребует модернизации транспортной инфраструктуры, пройдет в 2023 году, но готовятся к нему уже сейчас. Площадка гоночного комплекса «Игора драйв» в Приозерском районе примет Гран-при «Формулы-1». Здесь уже ждут «залповый» наплыв приезжих - порядка 65 тысяч человек со всего мира, из которых 50 тысяч - зрители, 15 тысяч - спортсмены и технический персонал.

- Железную дорогу, аэропорты, пункт пропуска на границе предстоит приспособить под прием такого большого числа гостей, - отметил Сергей Харлашкин.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А что там с газом?

Догазификация - это второй ключевой вопрос, который на контроле у главы государства. В Ленобласти природный газ в ближайшие годы планируют привести в 400 с лишним населенных пунктов. К 2025 году Ленобласть там, где это возможно, будет газифицирована полностью. В остальные деревни, поселки и отчасти котельные будут поставлять сжиженный углеводородный или сжиженный природный газ.

Какие населенные пункты газифицируют, станет ясно к апрелю, когда в регионе закончат разрабатывать «дорожную карту» по газификации.

- Надо, конечно, понимать, что речь идет не о каждой маленькой деревушке, а обо всех населенных пунктах, где газификация технологически целесообразна и экономически оправданна, - добавил Харлашкин.