Ленобласть готовится к наплыву туристов: «Тапочки должны быть чистыми, сахар - белым»

В 2023 году гостеприимная область рассчитывает вернуться к допандемийным показателям. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сельский и гастрономический туризм - два направления, на которые планируют сделать акцент в Ленинградской области. Об этом на пресс-конференции объявил глава комитета по культуре и туризму региона Евгений Чайковский.

- Сейчас Ленобласть испытывает настоящий бум в сфере туризма, - заявил чиновник. - Это произошло из-за пандемии и позволило отрасли остаться на плаву. В сфере туристического бизнеса снижение занятости в регионе составило не более двух процентов.

СОСЕДИ ПРИЕЗЖАЮТ В ГОСТИ

Самые частые гости из Москвы, а также Петербурга и других регионов Северо-Запада - Карелии, Новгородской и Псковской областей. Их Чайковский охарактеризовал как требовательных. И пояснил: уровень сервиса в регионе нужно неуклонно повышать, тем более что в планах привлекать туристов и из других регионов России.

- Тапочки должны быть чистыми, а сахар - белым, - образно сформулировал свою мысль глава комитета. - Сервис должен быть на уровне. Поэтому сейчас для нас в приоритете научить людей делать хорошо. Привлекая к себе публику, привыкшую к комфортному отдыху со «всеми условиями», мы должны развивать уровень сервиса в индустрии туризма. Для этого у нас действует обучающая программа, в рамках которой непосредственные участники гостиничного бизнеса Ленобласти могли поучиться на примере хороших практик, в частности Санкт-Петербурга.

Для любителей водного спорта проложили путь по системе рек и озер Вуоксы. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сервис на уровне» оценят и иностранцы, когда границы наконец-то откроют. В Ленобласти верят, что это скоро случится и турпоток восстановится. Потому что за счет только внутреннего туризма прежних цифр не видать.

- К 2023 году у нас будет, думаю, 6,5 миллиона туристов, - оптимистичен Чайковский. - Это, между прочим, в три раза больше населения региона. В прошлом году область приняла более 4,5 миллиона гостей. Мы не дотянули пока что из-за пандемии до тех 5,5 миллиона - таким уровень был до коронавируса.

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ МЕНТАЛИТЕТ

По словам чиновника, во время пандемии регион старается развивать туризм под открытым небом. Это логично - в таком случае туристы меньше зависят от QR-кодов, карантинов и ограничений. Так, в Ленобласти за это время запустили 27 экотроп из запланированных 47.

- Также мы разработали велосипедный маршрут на несколько сотен километров от Соснового Бора до Шлиссельбурга - вокруг всей Ленобласти, - рассказал Чайковский. - Для туристов на байдарках и каноэ проложили водный маршрут от Приозерска до Выборга по системе рек и озер Вуоксы. Сейчас прорабатываем яхтенные маршруты по Выборгскому заливу, Ладожскому озеру и реке Свирь.

Другой значимый турпроект Ленобласти - открытый open air фестиваль «Дым над водой»: 90 академических музыкантов, маэстро Михаил Голиков, российские рокеры, московские поп-звезды и петербургские солисты Мариинского театра - и все это на берегу озера.

- Мы вместе с операторами рынка стали немного по-другому думать, как нам привлекать людей в разное время года, - объяснил Чайковский. - В первую очередь это наши событийные мероприятия. Например, идея провести фестиваль рок-музыки в исполнении симфонического оркестра на горнолыжном курорте. Мы убиваем тут двух или даже трех зайцев. С одной стороны, у нас проходит культурное мероприятие, с другой - подтягиваем людей на горнолыжный курорт. В итоге он превращается из просто горнолыжного в сезонный.

Для активных отдыхающих разработали длинный веломаршрут по всем местным красотам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но турбизнес сейчас все сильнее задумывается, как быть не сезонным, а круглогодичным. Фестиваль на горнолыжном курорте чиновник привел в пример как возможность переформатировать бизнес: нет снега - будет веревочный парк, нет льда - искусственный каток.

- Этот сдвиг в ментальности очень важен, так как надо выживать, - добавил глава комитета. - А мы, как орган власти в сфере туризма, помогаем туристическому бизнесу посредством обучения и прямой поддержки - грантов, фестивалей, событийных мероприятий, продвижения.

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Калейдоскоп вкусных брендов

Сельский и гастрономический туризм пока для Ленобласти в новинку. В областной администрации напоминают, Ленобласть - это в основном сельская территория. Надо поддерживать фермеров, которые производят и продвигают уникальную продукцию.

- Например, мы придумали и проводим фестиваль гастрономического туризма «Калейдоскоп вкуса», где стараемся продвигать бренды каждой отдельной территории региона, - рассказал Чайковский. - Выборгский крендель, ладожская корюшка, всеволожский сыр, тосненский сидр, ивангородская минога... Для нас это очень важно.

КСТАТИ

Про повышение качества сервиса говорили не просто так. В регионе в конце ноября провели программы повышения квалификации для предпринимателей в сфере гостиничного бизнеса. По словам Чайковского, это принципиально новый подход, когда отельеры, рестораторы, производители других сервисных услуг чему-то учатся на примере хороших практик не только Ленобласти, но и Санкт-Петербурга.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новый год встретим онлайн

Пандемия снова наложила отпечаток на новогодние празднества в Ленобласти. Крупные гулянья в регионе не планируются.

- Мы даже отменили традиционный областной новогодний праздник,- посетовал Евгений Чайковский. - Обычно мы подводим на нем итоги года - этот, например, был Годом чистой воды. Но публичного мероприятия не будет, только телесъемка и онлайн-формат.

Тем не менее общественные места в праздники будут работать. Можно будет, например, посетить каток, театр или музей либо поехать на горнолыжный курорт.