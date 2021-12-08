«Зенит» вырвал ничью с действующим победителем Лиги чемпионов «Челси»

"Зенит" сыграл вничью с "Челси" со счетом 3:3 в рамках Лиги чемпионов. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» на добавленных минутах вырвал ничью (3:3) у действующего победителя Лиги чемпионов «Челси». Для сине-бело-голубых последняя игра в группе ничего не значила с турнирной точки зрения – в плей-офф ЛЧ команда уже не проходила, а опуститься ниже третьего места, дающего путевку в Лигу Европы, клуб уже не мог математически. Так что зенитовцы могли раскрепоститься и показать все, на что способны. Что и получилось в первом тайме. А вот «Челси» надо было побеждать, чтобы «Ювентус» не опередил их в споре за первую строчку в группе.

Азмун дважды выходил 1 на 1 с вратарем "Челси". Но забил только единожды. Фото: ФК "Зенит"

За скобками оставим первый пропущенный гол хозяев, ставший холодным душем для россиян. На 2-й минуте Тимо Вернер забил гол в ворота Михаила Кержакова после розыгрыша углового. После этого натиск лондонцев практически исчез. «Зенит» выровнял игру и комбинировал, в том числе владея мячом в позиционных атаках. На 38-й минуте Калудиньо принял подачу Сантоса на линии вратарской и отправил мяч в сетку Кепы. Окрыленные зенитовцы через три минуты организовали еще одну классную атаку, в результате которой Азмун получил разрезающий пас из центра поля, вышел один на один с голкипером «Челси» и был точен – 2:1. Под конец первого тайма иранский форвард мог вколачивать свой второй гол, но уже потащил вратарь.

Похоже, главный тренер гостей Томас Тухель вразумил своих подопечных во время перерыва, так что во второй половине встречи «Челси» на поле был совершенно другим. Две отличные атаки привели к голам Лукаку и Вернера. Под конец вместо травмированного Азмуна вышел Дзюба, но сыграла другая замена Сергея Семака – Магомед Оздоев подхватил мяч возле штрафной соперника и пушечным ударом выстрелил прямо в девятку. И это за три минуты до свистка.

В итоге под аплодисменты и крики ликующего стадиона «Зенит» набрал пять очков в группе и со спокойной душой может готовиться к игре с «Динамо» в чемпионате России. Во втором по престижу еврокубке сине-бело-голубые сыграют грядущей весной.