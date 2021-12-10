Когда начнутся зимние каникулы 2021/2022 в Ленинградской области: Когда начнутся и сколько продлятся

Зимние каникулы 2021/2022 в Ленинградкой области начнутся раньше срока Фото: Артем КИЛЬКИН

Совсем скоро начнется долгожданный отдых у школьников - зимние каникулы. Самое время для того, чтобы играть в снежки, кататься на санках и лыжах. По всей России зимний отдых начинается 29 декабря 2021 года. Однако в Ленинградской области они стартуют раньше. Рассказываем, когда начнутся зимние каникулы 2021/2022 в Ленинградской области и сколько продлятся.

Зимние каникулы 2021/2022 года должны были начаться 29 декабря и продлиться 11 дней. Однако губернатор Ленинградской области заявил, что в регионе дети отправятся на отдых на четыре дня раньше - 25 декабря 2021 года. Причина тому - коронавирус.

- Мы на каникулы уйдем с 25 декабря. Каникулы у нас продлятся типично, то есть мы позже выходить с каникул не собираемся. Закончатся календарные новогодние каникулы, мы выходим учиться. Но на каникулы уйдем чуть раньше, - заявил Дрозденко.

Так, зимние каникулы 2021/2022 в Ленинградской области начнутся 25 декабря 2021 года и продлятся до 8 января 2022 года. С учетом того, что 9 января - это воскресенье, то в целом отдых будет длиться целых 16 дней. Снова за парты дети вернутся 10 января 2022 года.