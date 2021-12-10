Монрепо вошел в ТОП самых красивых мест России. Рассказываем, что там посмотреть и как добраться

Что посмотреть в парке Монрепо и как добраться Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Выборг в Ленинградской области парк Монрепо вошел в ТОП самых красивых мест России по версии National Geographic. В честь этого на территории музея-заповедника появился логотип издания. Однако, парк привлекателен далеко не этим. Монрепо с французского переводится как "мой покой" или "мое вдохновение". И действительно, оказавшись там, сложно не ощутить красоту и величие природы. Рассказываем, что там посмотреть и как добраться.

ИСТОРИЯ

Монрепо - это скальный пейзажный парк, расположенный на берегу бухты Защитной Выборгского залива, на острове Твердыш в северной части Выборга Ленинградской области. Он был основан в 1760 году. Здесь была построена деревянная усадьба, оранжерея, разбит фруктовый сад и высажены лиственные деревья. Спустя два десятилетия усадьбу приобрел президент Петербургской Академии наук Людвиг Генрих Николай, который перестроил Усадебный дом, а также по его указу возвели Библиотечный флигель и многие другие постройки. На протяжении 150 лет поместьем владели бароны фон Николай.

Скульптура «Вяйнямёйнен» Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Ландшафт парка уникален. Весь он состоит из скал, которые являются выходом гранита на поверхность. Необычный рельеф, который был сформирован ледником и последующими постледниковыми землетрясениями, у многих сразу активизирует фантазию, дает много поводов для версий и фантастических легенд. Также в парке гармонично сосуществуют различные эпохи и культурные традиции от античных образов до мифологии эпоса «Калевала».

В Монрепо есть эко-маршрут протяженностью 5 километров. Часть его проходит по берегу бухты, часть уходит в лес. По пути можно встретить скамейку "Мечтаний", гранитную скалу, напоминающую руины древней крепости, подняться по лестнице на скалы и даже увидеть лабораторию для снаряжения боеприпасов 1916 года.

Парк расположен на скалистой местности Фото: Артем КИЛЬКИН

Также в парке Монрепо более 30 интересных достопримечательностей. Среди них постройки 18-19 веков, дамба, по которой проложена аллея, сибирская кедровая сосна, формой кроны напоминающая лиру, сосна, которой более 400 лет и она является самым возрастным деревом этой породы в Ленобласти.

Здесь можно прогуляться по каменным глыбам на пирке Защитной бухты, заглянуть в Чайную беседку на скалистом холме, посетить грот "Медузы", а также источник "Нарцисс". По преданию, вода из источника способна исцелять глазные болезни.

Также в парке есть экотропа, проходящая по берегу бухты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАК ДОБРАТЬСЯ В МОНРЕПО

Из Санкт-Петербурга добраться в Монрепо очень легко. Есть несколько вариантов. Если на личном автомобиле - то надо двигаться по трассе "Скандинавия".

Также можно сесть на электричку или скоростную "Ласточку" от Финляндского вокзала до Выборга.

Есть еще и автобусы. От метро "Парнас" ходит автобус №850. Второй вариант автобус №810 с Северного автовокзала в Мурино у станции метро "Девяткино". Также ест несколько рейсов от автобусного вокзала на набережной Обводного канала, однако в ту сторону едут автобусы, которые следуют в Финляндию.

От самого Выборга, железнодорожного вокзала, до парка Монрепо 3 километра. Поэтому можно прогуляться по старинному городу, либо добраться автобусами №1 и 6, либо на такси.