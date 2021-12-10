Министр культуры Ольга Любимова: «Два года назад здание БДТ было в чудовищном состоянии»

Министр культуры Ольга Любимова оценила ремонт БДТ. Фото: Стас Левшин

Страсти вокруг Большого драматического театра имени Товстоногова наконец-таки утихают. Долгий ремонт, которому предшествовала некачественная реконструкция, подходит к концу.

Каждый день в подвале собирали воду, а с началом повторного ремонта ее временно стало еще больше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Историческое здание в центре Петербурга пережило горе-реконструкцию семь лет назад. С тех пор дом на берегу Фонтанки находился в аварийном состоянии: в подвалах стояла вода, крыша текла, штукатурка на стенах трещала. В таких условиях театру приходилось работать, хранить костюмы и декорации, использовать дорогое оборудование.

Стены технических помещений театра из-за сырости выглядели так. Фото: Артем КИЛЬКИН

Судебные разбирательства с подрядчиками шли до 2019 года. В это же время началась новая реконструкция театра. За два года рабочие провели гидроизоляцию в подвалах и сделали там косметический ремонт. Теперь основная часть работ выполнена.

Раньше здесь была вода и плесень. Фото: Стас Левшин

Оценить ремонт приехала министр культуры России Ольга Любимова.

- Два года назад подвалы были в чудовищном состоянии. Там была плесень, вода. Тяжелая ситуация была и с крышей. Строителям и реставраторам предстояло в сжатые сроки подобрать методологию, как работать с уникальным объектом культурного наследия, и привести все в порядок, - рассказала Любимова.

Подвал после ремонта выглядит интересно и необычно. Фото: Стас Левшин

Итоги ремонта зрителям не видны, но журналистам и министру показали, как сейчас выглядит подвал. Как только переступаешь его порог, сразу ощущается запах всего нового. Аккуратные свежевыкрашенные в бело-серые цвета потолки, стены и пол. Никакой плесени и подтеков. Помещение выглядит настолько интересно и свежо, что там вписалась бы какая-нибудь современная выставка.

На ремонт подвала ушло два года. Фото: Стас Левшин

Судя по улыбке министра, результатами она осталась довольна. Не может нарадоваться ремонту и худрук БДТ Андрей Могучий. По его словам, труппе пришлось нелегко с апреля по октябрь 2021 года, когда они были вынуждены из-за работ покинуть здание театра.

- Спасибо всем театрам, которые нас приняли, - поблагодарил коллег Андрей Могучий. - Это Александринка, МДТ, «Балтийский дом», ТЮЗ имени Брянцева и московские театры.

Министр культуры осталась довольна ремонтом петербургского театра. Фото: Стас Левшин

Но, несмотря на то, что в начале ноября труппа вернулась в родное здание и театр возобновил спектакли на исторической сцене, ремонт здесь еще не закончили. Осталось сделать новую кровлю. Рабочие планируют управиться до конца 2022 года. А пока труппе приходится порой репетировать под стук молотков. Но это их не расстраивает.

- Мы рады, что вернулись и можем играть, - говорит Андрей Могучий. - Все восемь лет, что я здесь работаю, это была действительно сложная борьба за то, чтобы вернуть театр в то состояние, которого он достоин. Сейчас я вижу, что это происходит. Я счастлив.

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