«Носится как шальная с огромными рюкзаками»: В Петербурге заметили молодую мать, работающую курьером вместе с малышом

Жители Петербурга хотят помочь молодой матери, работающей курьером вместе с ребенком. Фото: СОЦСЕТИ

Жители Петербурга стали замечать в городе молодую мать с коляской, которая работает доставщикам еды. Судя по фотографиям очевидцев, опубликованных в разных соцсетях, женщина устроилась в несколько курьерских служб. Горожане пишут, что чаще всего ее можно встретить в Калининском районе – она крутится как белка в колесе, чтобы успеть доставить заказы из общепита на дом. Одетую явно не по погоде молодую мать с коляской видят и в общественном транспорте, все с теми же рюкзаками. Сейчас неравнодушные петербуржцы стараются узнать контакты женщины, чтобы помочь ей материально. Но нашлись и те, кто осуждает действия матери.

- Ехала в автобусе №178, увидела девушку с коляской, в которой спал малыш! С ней была сумка доставщика, и она отслеживает маршрут! Что такое с нашим городом, ребенок должен быть дома, в такие морозы! – возмущается автор публикации в сообществе «Калининский район #Бакан» во «Вконтакте».

Молодая семья пытается хоть как-то прокормить себя и обеспечить хорошую жизнь малышу. Фото: СОЦСЕТИ

В комментарии пришли местные жители, не раз видевшие необычного курьера. В основном, люди заступились за мать.

- Эта девушка работала всю осень в доставке. Ребенку около года, в детсад таких малышей не берут. Она бедная носится как шальная с этими огромными рюкзаками. Хочется помочь… - пишет подписчик сообщества Татьяна.

«КП-Петербург» связалась с женщиной, знакомой с доставщицей. По ее словам, молодую мать можно часто встретить в ТЦ «Родео», где в общепите работает ее муж. Естественно, пара «вкалывает» на таких должностях не от хорошей жизни.

- Они с малышом живут с родителями отца. Там очень сложная ситуация… Не приходится ждать от них помощи. Мама и папа очень любят малыша, особенно девушка. Папа все время работает, - рассказала «Комсомолке» Наталья, знакомая доставщицы.

«КП-Петербург» обратилась за комментарием в службу доставки, где работает мать, а также попросила знакомую женщины связать ее с редакцией. Петербуржцы хотят помочь семье если не копейкой, то хотя бы сбором детских вещей перед новогодними праздниками. И редакция с такой позицией согласна.